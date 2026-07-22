Evitar que terceros países se beneficien de futura versión del T-MEC, entre objetivos de negociación: Jamieson Greer

El representante comercial de EU, Jamieson Greer, se integra este dóa a la tercera ronda de negociaciones del T-MEC (EFE)

T-MEC — “Existen algunas cuestiones dentro del T-MEC que requieren más tiempo para abordarse, pero que son sumamente importantes. Algunas de ellas están relacionadas con las reglas de origen”, subrayó este miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, antes de integrarse a la tercera ronda de la negociación del acuerdo comercial entre México y EU en la Ciudad de México y en la que el gran ausente es Canadá.

Greer compareció ante el Comité de Finanzas del Senado donde habló sobre las políticas comerciales de la administración de Donald Trump y donde apuntó que el objetivo de estos encuentros es evitar que terceros países se beneficien en exceso con la futura versión del tratado.

“Queremos que las reglas de origen del T-MEC sean muy sólidas para incentivar la producción en América del Norte, en lugar de que otras regiones que cuentan con un gran exceso de capacidad o que incurren en prácticas ajenas a las reglas del mercado.

Sin embargo, desarrollar estas normas lleva tiempo”, resaltó antes de viajar a la Ciudad de México para integrarse a la representación estadounidense que ya inició las negociaciones de la primera revisión anual del pacto.

El funcionario estadounidense también refirió que tiene en agenda, durante su asistencia en México, una reunión el jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Jamieson Greer insistió en que a partir de aquí y hasta fin de año con acuerdos en determinadas áreas que cubran “las cuestiones realmente importantes, como las reglas de origen”.

“Queremos asegurarnos que cualquier beneficio derivado del comercio entre nuestras naciones repercuta en nuestros propios países, y no en terceros países como Vietnam o China”, insistió al destacar que son puntos importantes de la negociación el “cumplimiento de las normas laborales y ambientales en relación con México”.

El funcionario estadounidense reiteró que “los temas laborales y ambientales son importantes para muchas personas aquí (en el Senado), pero requieren más tiempo de debate”, puntualizó.

Asimismo, refirió que la política comercial Washington se mantiene intacta con respecto a 2025, y que uno de los grandes objetivos sigue siendo aumentar la inversión foránea en sectores como el del automotor.

“Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses y aumentar sus salarios, así como para reducir nuestro déficit comercial”, señaló. (Con información de agencias)

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