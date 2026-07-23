Nu dejará de operar por migración bancaria: esta es la fecha y horario en que no podrás realizar movimientos SPEI

Banca Nu El servicio quedará suspendido por unas horas a través de la aplicación bancaria previo a que Nu esté operando formalmente como banco. Imagen: X (soynumx)

Hace unos días, Nu, quien se ha convertido en uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en México, anunció que estará operando próximamente como un banco y ya no sólo como empresa de servicios financieros. Ahora, durante este proceso de cambio, las transferencias SEPI tu cuenta dejará de funcionar, sólo durante unas horas, en lo que se realiza el servicio de migración. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Cuándo será la migración de Nu en México?

Por medio de un comunicado oficial, la Fintech Nu informó que había recibido el permiso de la Condusef para comenzar a operar formalmente como banco en México. De esta manera, se convirtió en el primero 100% digital en nuestro país que estará operando sin sucursales físicas, por lo que todos los trámites se realizan vía digital y desde la comodidad de tu smartphone.

Con más de 15 millones de clientes, Nu estará operando formalmente como banco a partir del próximo jueves 6 de agosto de este 2026. Horas previas, la aplicación dejará de funcionar únicamente para realizar transferencias tipo SPEI a partir de las 15.30 horas y las 22:00 horas (CDMX) del miércoles 5 de agosto para realizar el servicio de migración. Toma esto en cuenta para poder realizar los movimientos que necesites antes de este periodo.

No obstante, tus tarjetas de débito o crédito estarán funcionando sin problemas durante este lapso tanto en las versiones físicas como digitales, por lo que podrás realizar tus compres de manera habitual y sin contratiempos.

El crecimiento de Nu en México y sus servicios como banco

Nu comenzó a operar en nuestro país a partir del año 2020 y en menos de 10 años ha alcanzado ya más de 15 millones de clientes, así como una presencia prácticamente total en nuestro país debido a su modelo completamente digital.

Ahora, una vez que esté operando como banco, Nu podrá ofrecer servicios como: el manejo de Cuentas de Nómina, préstamos hipotecarios, Créditos atomotrices, seguros, remesas, transferencias internacionales, entre otros.