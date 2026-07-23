Ferrero apuesta por México: inversión de 86 mdd fortalecerá la producción, las exportaciones y la innovación desde Guanajuato

La Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo junto con Paolo Cornero, CEO y Presidente de Ferrero México y Centroamérica Foto: Cortesía

Desde su planta de producción ubicada en el estado de Guanajuato, Grupo Ferrero decidió enviar un mensaje contundente: México continúa siendo una pieza clave dentro de su estrategia de crecimiento.

La compañía italiana anunció una inversión de 86 millones de dólares para fortalecer la capacidad operativa de su planta ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, una de las instalaciones más importantes de Ferrero en América y desde donde se fabrican productos que llegan tanto al mercado nacional como a Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. La inversión se destinará a infraestructura industrial, energía y logística, con el objetivo de incrementar la producción y elevar el porcentaje de exportaciones durante los próximos años.

Sin embargo, detrás del anuncio existe una estrategia que va mucho más allá de ampliar una fábrica. Para Ferrero, México se ha convertido en un centro de innovación, desarrollo de nuevos productos y expansión comercial hacia Norteamérica, una apuesta que la empresa sostiene incluso en momentos donde otros corporativos optan por la cautela.

"México sigue desempeñando un papel estratégico en el crecimiento de Ferrero en la región. Esta inversión refleja nuestro compromiso a largo plazo con el país y nuestra confianza en el talento de nuestra gente“, afirmó Paolo Cornero, CEO y presidente de Ferrero México y Centroamérica, durante la presentación del proyecto.

Inversión pensada para el futuro, no para el corto plazo

Mientras muchas empresas ajustan sus inversiones ante un entorno económico incierto, Ferrero decidió acelerar su crecimiento.

Durante un encuentro con medios, Paolo Cornero explicó que la decisión responde a la filosofía empresarial que caracteriza al grupo desde hace décadas.

"Somos una compañía privada, no somos pública; entonces no nos preocupa mucho el quarter, los tres meses o los seis meses. Estamos pensando a largo plazo“, expresó.

Para el directivo, los ciclos económicos son parte natural del mercado y representan oportunidades para las empresas que mantienen una visión estratégica.

"Es importante estar preparados cuando todo regrese a la normalidad o cuando empiece un nuevo ciclo. Eso nos da una ventaja competitiva frente a quienes deciden esperar“, señaló.

Esa visión explica por qué Ferrero continúa fortaleciendo su operación en México incluso cuando el consumo enfrenta nuevos retos derivados de la inflación, los cambios en las preferencias de los consumidores y la evolución del comercio internacional.

La Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Excelentísimo Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano en conjunto con Paolo Cornero, CEO y Presidente de Ferrero México y Centroamérica Foto: Cortesía

¿En qué se invertirán los 86 millones de dólares?

Aunque la cifra ha llamado la atención por su magnitud, Paolo Cornero explicó que el proyecto está dividido en tres grandes áreas estratégicas que buscan preparar la planta para las necesidades de la próxima década.

La primera corresponde al fortalecimiento de la capacidad productiva.

"La inversión se divide en tres partes: producción, energía y logística“, explicó el CEO.

En el área de producción, Ferrero ampliará las líneas existentes de Nutella y chocolate con el objetivo de incrementar la productividad y preparar el lanzamiento de nuevas presentaciones para México y Estados Unidos.

Cornero adelantó que la empresa trabaja en una nueva versión de menor tamaño de Nutella —cuyo nombre comercial aún está en desarrollo— que será fabricada en Guanajuato para abastecer ambos mercados.

"Lo vamos a producir aquí para lanzarlo en México y en Estados Unidos“, comentó durante la entrevista.

Actualmente la planta produce alrededor de 35 mil toneladas anuales, volumen que podría acercarse a las 70 mil toneladas conforme entren en operación las mejoras contempladas en el proyecto.

Uno de los componentes menos visibles de la inversión será también uno de los más importantes.

Ferrero construirá una nueva subestación eléctrica de alta tensión para sustituir el actual sistema de media tensión, una decisión que permitirá garantizar el suministro energético conforme aumente la producción.

Paolo Cornero explicó que no se trata únicamente de disponer de más electricidad.

"Pasar de media tensión a alta tensión nos da más continuidad, más seguridad en el abasto y también es más ecológico porque reduce el desperdicio de energía“, explicó.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, esta infraestructura también mejorará la eficiencia operativa y permitirá sostener futuras expansiones industriales con una visión de largo plazo.

La Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Excelentísimo Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano en conjunto con Paolo Cornero, CEO y Presidente de Ferrero México y Centroamérica Foto: Cortesía

El nuevo centro logístico que responderá al crecimiento de la demanda

La tercera parte de la inversión estará enfocada en logística.

Ferrero reacondicionó un edificio cercano a la planta para convertirlo en un centro especializado donde los productos terminados puedan permanecer bajo condiciones controladas de temperatura antes de salir al mercado.

El proceso es fundamental para garantizar la calidad del chocolate.

Cornero explicó que varios productos necesitan permanecer entre 24 y 36 horas en un ambiente estable para completar su cristalización y maduración antes de ser distribuidos.

"Necesitábamos más espacio para mantener la calidad del producto y prepararnos para el crecimiento tanto del mercado local como de la exportación“, comentó.

Actualmente, aproximadamente el 40% de la producción de la planta se exporta a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y algunos mercados de América Latina.

Con esta inversión, Ferrero pretende elevar ese porcentaje hasta 55 o incluso 60% durante los próximos cinco o seis años, consolidando a San José Iturbide como uno de los principales centros de manufactura del grupo para la región.

Para Paolo Cornero, esta decisión forma parte de una estrategia regional mucho más amplia.

"Estamos apostándole mucho a Norteamérica, donde México forma parte de esa gran estrategia. Hay inversiones en Estados Unidos y Canadá, pero México es una parte muy importante de ese crecimiento“, afirmó.

El directivo recordó que la planta no solo abastece al mercado mexicano, sino que también participa en la producción y acondicionamiento de productos destinados a diferentes países del continente, fortaleciendo la posición del país dentro de la cadena de suministro global de Ferrero.

México también será un laboratorio para la innovación

La estrategia de Ferrero no consiste únicamente en fabricar más chocolate.

Uno de los aspectos menos conocidos es que México alberga uno de los dos laboratorios de innovación que la compañía tiene en todo el continente americano.

Desde ese centro se desarrollan productos adaptados a los gustos y preferencias del consumidor mexicano y estadounidense.

"El primer laboratorio de innovación en América se hizo en México hace aproximadamente diez años; el segundo está en Chicago. Seguimos trabajando juntos para desarrollar nuevos productos pensando en las materias primas disponibles y en las preferencias de los consumidores de ambos mercados“, explicó Cornero.

El ejecutivo adelantó que la empresa busca crecer más allá del chocolate, explorando categorías como helados, galletas, cereales, barras y golosinas, una estrategia que permitirá ampliar su presencia en mercados donde todavía existen importantes oportunidades de crecimiento.

La Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo Foto: Cortesía

Ferrero quiere duplicar su negocio en México en los próximos seis años

Más allá de la ampliación de la planta en Guanajuato, Ferrero tiene un objetivo mucho más ambicioso: duplicar el valor de su operación en México durante los próximos seis años.

Durante la entrevista, Paolo Cornero explicó que el crecimiento no dependerá únicamente de vender más chocolates, sino de diversificar el negocio hacia nuevas categorías de consumo.

"México tiene el desafío de casi duplicar su valor en los próximos seis años. Hoy estamos alrededor de 550 millones de euros y queremos superar los mil millones de euros de facturación”, señaló.

El directivo reconoció que alcanzar esa meta implica transformar la forma en que la compañía participa en el mercado.

Actualmente, Ferrero posee una posición dominante dentro del segmento del chocolate fino, por lo que el margen de crecimiento en esa categoría comienza a ser más limitado.

"Representamos cerca del 30% del mercado del chocolate por valor y alrededor del 60% del segmento de chocolate fino. Para seguir creciendo necesitamos entrar a otras categorías“, explicó.

Por ello, la empresa ya trabaja en la expansión hacia galletas, helados, cereales, barras y golosinas, aprovechando marcas que ya forman parte del grupo en otros mercados internacionales.

"Crecer significa buscar otras categorías. Vamos a incursionar en galletas, helados y golosinas. También buscamos combinar categorías para crear productos completamente nuevos“, comentó Cornero.

Para Ferrero, la innovación representa hoy uno de los motores más importantes de crecimiento.

La expansión ocurre en un momento en que los hábitos de compra han cambiado considerablemente.

Cornero considera que el consumidor actual es más consciente de su salud, cuida más su presupuesto y también ha modificado la manera en que realiza sus compras.

"El consumidor está más preocupado por su condición física, por su situación económica y también por la seguridad. Eso cambia completamente la forma en que consume“, explicó.

Sin embargo, el CEO sostiene que eso no significa que las personas hayan dejado de consumir productos indulgentes.

"La gente no deja de darse un gusto; simplemente lo hace de otra manera. Quizá lo hace menos veces, pero cuando decide hacerlo busca algo que realmente valga la pena“, afirmó.

La empresa también observa una migración hacia nuevos canales de venta, como plataformas de entrega rápida y formatos de descuento, lo que obliga a adaptar tanto la distribución como la comunicación con los consumidores.

Uno de los principales objetivos de la inversión será fortalecer el papel de México como plataforma exportadora.

Actualmente, cerca del 40% de la producción de la planta de San José Iturbide se destina a mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y algunos países de América Latina. La meta es elevar esa proporción hasta 55 o 60% durante los próximos años.

Para lograrlo, la empresa no solo incrementará su capacidad de fabricación, sino que también aprovechará el espacio disponible para futuras expansiones.

Cornero señaló que el complejo industrial fue diseñado con reservas territoriales suficientes para seguir creciendo conforme aumente la demanda.

La Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Excelentísimo Embajador de Italia en México, Alessandro Modiano en conjunto con Paolo Cornero, CEO y Presidente de Ferrero México y Centroamérica Foto: Cortesía

Más empleos y mayor impacto económico en Guanajuato

La ampliación de la planta también tendrá efectos directos sobre el empleo.

Ferrero acordó con el Gobierno de Guanajuato la incorporación inmediata de alrededor de 60 nuevos colaboradores, aunque la cifra podría incrementarse conforme entren en operación nuevas líneas de producción y proyectos logísticos.

Esta contratación se suma al crecimiento que la empresa ha registrado durante los últimos años. De acuerdo con la información oficial, desde 2022 la planta ha incorporado más de 200 trabajadores, mientras que actualmente Ferrero genera más de 2,300 empleos directos, alrededor de 6,000 indirectos y mantiene una red cercana a 1,500 proveedores nacionales.

El fortalecimiento de la operación también beneficiará a empresas dedicadas al transporte, servicios especializados, mantenimiento, logística y proveeduría industrial.

Durante la conversación con los medios, Paolo Cornero dedicó varios minutos a hablar sobre la importancia que tiene México como productor de materias primas.

Aunque reconoció que ingredientes como la avellana deben importarse por cuestiones climáticas, destacó el potencial del país para incrementar la producción de cacao y recuperar cultivos tradicionales como la vainilla.

"Estamos trabajando con más de 140 agricultores en el Soconusco y hemos entregado más de 80 mil plantas resistentes para mejorar la producción de cacao. Apostarle al cacao y a la vainilla podría representar una gran oportunidad para México“, explicó.

El directivo señaló que fortalecer estas cadenas productivas permitiría generar mayor valor agregado para las comunidades agrícolas y reducir la dependencia de materias primas provenientes del extranjero.

Una apuesta por México que va más allá de una nueva inversión

Con esta inversión de 86 millones de dólares, Ferrero no solo ampliará una planta de producción. La empresa fortalece un modelo que combina manufactura avanzada, innovación, exportación, sostenibilidad y desarrollo de talento local.

La decisión también confirma el papel que México ha adquirido dentro de la estrategia global del grupo. Después de invertir más de 330 millones de dólares en la última década, la compañía considera que el país seguirá siendo uno de los motores de su crecimiento en Norteamérica.

Las declaraciones de Paolo Cornero dejan claro que la apuesta no responde únicamente a la demanda actual, sino a una visión empresarial construida sobre horizontes de largo plazo. Mientras el entorno económico mundial continúa evolucionando, Ferrero busca llegar preparada al siguiente ciclo de crecimiento, con una planta más eficiente, mayor capacidad exportadora y nuevos productos desarrollados desde México para competir en uno de los mercados más dinámicos del mundo.