Fanny Finzi: la analista fiscal que reta al statu quo empresarial mexicano

Inteligencia fiscal en México Cortesía

La fiscalización mexicana atraviesa una transformación silenciosa pero profunda: mayor automatización, un uso creciente de inteligencia artificial por parte de la autoridad y una Resolución Miscelánea Fiscal que se actualiza casi al mismo ritmo que la tecnología que la hizo posible. En ese escenario, la empresaria y consultora fiscal Fanny Finzi sostiene que las empresas mexicanas tienen una tarea pendiente: dejar de ver la información fiscal como un trámite y empezar a tratarla como un activo estratégico.

Finzi no plantea esta transformación en solitario. Al frente de un equipo de socios especializados en materia fiscal, financiera y tecnológica, participa en tres proyectos que operan de manera complementaria: AS7, firma de consultoría fiscal y financiera integral; Milano Financiera Group, dedicada a innovación financiera; y B1 Soft, orientada al desarrollo tecnológico. Esa estructura, coincide, es la que le permite sostener un modelo que va más allá del cumplimiento tributario tradicional.

INTELIGENCIA FISCAL, NO SOLO CUMPLIMIENTO

“La estrategia fiscal ya no consiste en reaccionar a los problemas; consiste en construir empresas más fuertes antes de que aparezcan”, plantea Finzi, quien junto con sus socios ha bautizado su metodología como Inteligencia Fiscal: un modelo en el que la información deja de servir únicamente para cumplir con el fisco y se convierte en insumo para la toma de decisiones empresariales.

“Hoy la información fiscal vale tanto como el flujo de efectivo”, afirma, y va más allá al describir el riesgo real que hoy enfrentan las organizaciones: “el verdadero riesgo fiscal ya no es una auditoría; es tomar decisiones sin información”.

Inteligencia fiscal en México Cortesía

Para Finzi, la digitalización de la autoridad fiscal no debe leerse como una amenaza, sino como el fin de una era de improvisación. Las empresas que documenten correctamente sus operaciones, fortalezcan sus controles internos y usen la tecnología para anticipar riesgos, sostiene, serán las que conviertan esa misma transformación regulatoria en ventaja competitiva.

UN LIDERAZGO QUE NO PIDE PERMISO

La conversación con Finzi no se agota en cifras ni en reformas fiscales. Su llegada a espacios de decisión en sectores industriales y financieros —tradicionalmente encabezados por hombres— es, dice, parte central de lo que representa hoy su firma. Recuerda con claridad una de sus primeras negociaciones importantes: era la única mujer en la mesa y también la más joven. Las preguntas, al inicio, se dirigían a otros integrantes de su equipo, incluso cuando ella lideraba el proyecto.

“El liderazgo no tiene género, sino visión, conocimiento y compromiso”, sostiene Finzi, quien resume su consejo a otras mujeres del sector fiscal y financiero en una frase directa: “no esperen a que alguien les abra la puerta; prepárense para abrirla ustedes mismas”.

LA MIRADA PUESTA EN 2026

De cara a 2026, Finzi advierte que el reto para los empresarios mexicanos ya no será únicamente cumplir, sino anticipar: invertir en controles internos, automatizar procesos y construir una estrategia integral que responda con la misma velocidad que la autoridad fiscal. Bajo esa lógica, insiste en que la materia fiscal dejó de ser un tema exclusivamente contable para convertirse en un factor que incide directamente en la competitividad y en la confianza de los inversionistas.

La entrevista con Fanny Finzi forma parte de una gira de medios que la llevará, junto con su equipo de socios, a distintos foros nacionales e internacionales, bajo una idea que resume el fondo de su propuesta: la estrategia fiscal ya no empieza cuando llega una auditoría, empieza desde la primera decisión del negocio.