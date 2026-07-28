Martes y Miércoles del Campo en Soriana este 28 y 29 de julio de 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Hacer el súper puede representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso las promociones en alimentos frescos se han convertido en una oportunidad para quienes buscan cuidar su bolsillo. En esta ocasión, Soriana puso en marcha una nueva edición del Martes y Miércoles del Campo, vigente los días 28 y 29 de julio de 2026, con descuentos en frutas, verduras, carnes y pollo.

La campaña está disponible tanto en sucursales físicas como en la tienda en línea, aunque la disponibilidad de algunos productos puede variar dependiendo de la región y del inventario de cada establecimiento.

Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana este 28 y 29 de julio

Entre los productos que encabezan las promociones de esta semana destacan varios alimentos de la canasta básica y frutas de temporada.

Frutas y verduras en oferta

Cebolla blanca a $24.80 el kilo

Plátano a $15.80 el kilo

Piña Gota de Miel a $18.80 el kilo

Sandía a $11.80 el kilo

Papaya a $32.80 el kilo

Manzana Red Delicious a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Aguacate Hass a $19.80 la malla con 50 Puntos Soriana Ya

Kiwi a $74.80 el kilo

Uva Globo a $64.80 el kilo

Durazno Prisco a $64.80 el kilo

Ciruela roja a $64.80 el kilo

Pepino verde a $21.80 el kilo

Chile Serrano a $39.80 el kilo

Apio a $28.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara a $34.80 el kilo

Chile Poblano a $39.80 el kilo

Calabaza Italiana/Criolla a $26.80 el kilo

Cilantro a $6.80 el manojo

Carne y pollo con precio especial

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Huevo blanco Precíssimo a $53.50 em empaque de 30 piezas

Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso congelada a $84.90 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo

Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo

Medallón de Pechuga de Pollo a $144.90 el kilo

Tampiqueña de Res Rancho Don Francisco Selecta a $259.00 el kilo

Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $259.00 el kilo

Milanesa de Cerdo fresca a $108.00 el kilo

3×2 en empacados Blanco Del Nilo y Sierra Madre

Filete de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $298.00 el kilo

Pescado para caldo Valley Foods Fresh a $64.00 el empaque de 680 g

Ensalada de Surimi a $149.00 el kilo

Filete Basa rojo congelado a $64.90 el kilo

Barrita de Surimi de Cangrejo a $99.90 el kilo

Camarón cocido Pacotilla congelado a $299.00 el kilo

Sierra a $79.90 el kilo

Además, conforme avanza el día, Soriana suele incorporar más descuentos en diferentes cortes de carne, pollo y pescados, por lo que el catálogo puede actualizarse durante ambos días de la campaña.

¿Dónde aplicar las promociones?

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo pueden aprovecharse en las tiendas físicas de Soriana y también mediante su plataforma digital, donde los clientes tienen la posibilidad de programar entregas a domicilio o recoger sus compras en sucursal, dependiendo del servicio disponible en su localidad.

Si eliges comprar por internet, conviene revisar cuidadosamente la selección de frutas y verduras, especificando cantidades o nivel de maduración cuando la plataforma lo permita.

Consejos para aprovechar mejor estas promociones

Aunque los descuentos cambian cada semana, una buena estrategia puede ayudarte a sacarles el mayor provecho.