Martes y Miércoles del Campo en Soriana este 28 y 29 de julio de 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Hacer el súper puede representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso las promociones en alimentos frescos se han convertido en una oportunidad para quienes buscan cuidar su bolsillo. En esta ocasión, Soriana puso en marcha una nueva edición del Martes y Miércoles del Campo, vigente los días 28 y 29 de julio de 2026, con descuentos en frutas, verduras, carnes y pollo.
La campaña está disponible tanto en sucursales físicas como en la tienda en línea, aunque la disponibilidad de algunos productos puede variar dependiendo de la región y del inventario de cada establecimiento.
Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana este 28 y 29 de julio
Entre los productos que encabezan las promociones de esta semana destacan varios alimentos de la canasta básica y frutas de temporada.
Frutas y verduras en oferta
- Cebolla blanca a $24.80 el kilo
- Plátano a $15.80 el kilo
- Piña Gota de Miel a $18.80 el kilo
- Sandía a $11.80 el kilo
- Papaya a $32.80 el kilo
- Manzana Red Delicious a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Aguacate Hass a $19.80 la malla con 50 Puntos Soriana Ya
- Kiwi a $74.80 el kilo
- Uva Globo a $64.80 el kilo
- Durazno Prisco a $64.80 el kilo
- Ciruela roja a $64.80 el kilo
- Pepino verde a $21.80 el kilo
- Chile Serrano a $39.80 el kilo
- Apio a $28.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara a $34.80 el kilo
- Chile Poblano a $39.80 el kilo
- Calabaza Italiana/Criolla a $26.80 el kilo
- Cilantro a $6.80 el manojo
Carne y pollo con precio especial
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo a $53.50 em empaque de 30 piezas
- Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso congelada a $84.90 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo
- Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo
- Medallón de Pechuga de Pollo a $144.90 el kilo
- Tampiqueña de Res Rancho Don Francisco Selecta a $259.00 el kilo
- Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $259.00 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $108.00 el kilo
- 3×2 en empacados Blanco Del Nilo y Sierra Madre
- Filete de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $298.00 el kilo
- Pescado para caldo Valley Foods Fresh a $64.00 el empaque de 680 g
- Ensalada de Surimi a $149.00 el kilo
- Filete Basa rojo congelado a $64.90 el kilo
- Barrita de Surimi de Cangrejo a $99.90 el kilo
- Camarón cocido Pacotilla congelado a $299.00 el kilo
- Sierra a $79.90 el kilo
Además, conforme avanza el día, Soriana suele incorporar más descuentos en diferentes cortes de carne, pollo y pescados, por lo que el catálogo puede actualizarse durante ambos días de la campaña.
¿Dónde aplicar las promociones?
Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo pueden aprovecharse en las tiendas físicas de Soriana y también mediante su plataforma digital, donde los clientes tienen la posibilidad de programar entregas a domicilio o recoger sus compras en sucursal, dependiendo del servicio disponible en su localidad.
Si eliges comprar por internet, conviene revisar cuidadosamente la selección de frutas y verduras, especificando cantidades o nivel de maduración cuando la plataforma lo permita.
Consejos para aprovechar mejor estas promociones
Aunque los descuentos cambian cada semana, una buena estrategia puede ayudarte a sacarles el mayor provecho.
- Prioriza productos de temporada, ya que suelen ofrecer el mejor precio
- Planea un menú semanal antes de salir de compras
- Aprovecha las ofertas en frutas y verduras para preparar alimentos frescos durante varios días
- Verifica la disponibilidad de productos en tu sucursal antes de acudir
- Compara promociones con otros supermercados para identificar dónde conviene comprar cada producto