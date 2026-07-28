Mexicana de Aviación conecta Guanajuato con el AIFA: así podrás viajar a 19 destinos desde el Bajío

Mexicana de Aviación

La conectividad aérea continúa consolidándose como uno de los principales motores del desarrollo económico y turístico en México. Ahora, Mexicana de Aviación inauguró una nueva ruta que enlaza el Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX) con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Esta conexión permitirá a los viajeros de Guanajuato acceder de manera más sencilla a la red nacional de destinos operados por la aerolínea.

El director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, señaló que este anuncio representa una excelente noticia para el sector turístico, ya que el proyecto busca ampliar las opciones de movilidad de turistas, viajeros de negocios y habitantes del Bajío, al tiempo que fortalece la integración entre una de las regiones industriales más importantes del país y el sistema aeroportuario del centro de México.

¿Por dónde pasará la nueva ruta de Mexicana de Aviación hacia el Bajío?

La nueva operación une directamente el Aeropuerto Internacional del Bajío, ubicado entre León y Silao, con el AIFA, considerado uno de los principales centros de conexión de Mexicana de Aviación.

Por lo tanto, quienes viajen desde Guanajuato podrán enlazar con los 19 destinos nacionales que actualmente forman parte de la red de la aerolínea, sin necesidad de utilizar otros aeropuertos como punto de conexión.

¿Cómo operará la nueva ruta?

La ruta inició operaciones con seis frecuencias semanales, ofreciendo vuelos de domingo a viernes.

Las operaciones se realizan con aeronaves Embraer 190 y Embraer 195, con capacidad para aproximadamente 108 y 132 pasajeros, respectivamente. Durante sus primeros servicios, la aerolínea reportó una respuesta positiva por parte de los viajeros, lo que refleja el interés existente por contar con nuevas opciones de transporte aéreo entre el Bajío y la zona metropolitana del Valle de México.

Además, la empresa proyecta alcanzar un factor de ocupación cercano al 65% durante los primeros meses de operación, mientras la ruta consolida su presencia en el mercado.

Ávila Bojórquez explicó que esta nueva ruta no solo facilitará los viajes entre la región del Bajío y la zona metropolitana del Valle de México, sino que también ampliará las opciones de traslado para los pasajeros. Gracias al esquema de conexiones de Mexicana de Aviación en el AIFA, quienes salgan desde Guanajuato podrán enlazar con los 19 destinos nacionales que actualmente forman parte de la red de la aerolínea.

El funcionario señaló que el objetivo es fortalecer la movilidad de los viajeros, ya que el AIFA funcionará como un punto estratégico de conexión que permitirá llegar a distintas ciudades del país de una manera más práctica y eficiente.

“No solamente se va a integrar la región del Bajío hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino que a través del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hay opciones de movilidad a través de ese modelo de interconectividad que tiene Mexicana”, señaló.

¿Cuáles serán las tarifas de los vuelos?

De acuerdo con lo que señaló Bojórquez, las tarifas de vuelos parte desde los mil 500 pesos. Sin embargo, estos precios estarán sujetos a la disponibilidad de vuelos o de compras anticipadas.

Asimismo, el funcionario añadió que cada vuelo tendrá una duración aproximada de 35 minutos. Lo cual representará una opción rápida y segura para todos los turistas que elijan esta ruta.

Para Mexicana de Aviación, este aeropuerto funciona como un centro de distribución que permite conectar diferentes regiones mediante escalas organizadas dentro de su propia red de operaciones.

“Para nosotros como estado de Guanajuato representa una oportunidad nueva para poder conectar el estado con la Ciudad de México. Estamos a 35 minutos en un vuelo, la verdad es que es súper eficiente en nuevas aeronaves”, concluyó Bojórquez.