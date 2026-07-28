Bombazo en la FIFA: Infantino busca vender acciones de la Copa del Mundo a cercanos a Trump; la UEFA se rebela

FIFA Infantino planea vender acciones de la FIFA a familiares de Trump. (EFE)

La FIFA busca crear una filial para impulsar las oportunidades comerciales del deporte utilizando capital de accionistas privados. Entre los que lideran las negociaciones, se encuentran personas cercanas al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

¿La FIFA a la venta?: Este es el plan de la asociación para comercializar el deporte

A partir de una investigación que realizó el periódico The Times, la FIFA ha salido a confirmar la posible creación de una filial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) que buscaría impulsar la oportunidades comerciales del futbol. Esto acorde al plan propuesto por el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante la final del Mundial 2026 para “liberar el potencial comercial y oportunidad que presenta la FIFA”.

Actualmente, la FIFA es una asociación sin fines de lucro integrada por 211 federaciones. Esto significa que la compañía no cuenta con accionistas y no paga dividendos. Todo el dinero que genera se invierte en el deporte.

La venta a los accionista que conformarán la filial está siendo supervisada por JP Morgan y OpenEconomics, con participación de Greg Maffei, quien facilitó la adquisición de la Fórmula 1 cuando estaba al mando de Liberty Media, como asesor. Uno de los organismos que lideran las negociaciones es el fondo Thrive Eternal de Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Esto ha levantado alarmas debido al sesgo que ya se percibía desde antes de la Copa del Mundo por parte de Infantino hacia el presidente de Estados Unidos.

El organismo de futbol argumentó que el movimiento resultaría beneficial para el deporte, ya que a todas las federaciones se les otorgaría una pequeña participación en la nueva sociedad creada que se traduce a 20 millones por federación.

Hasta ahora, no hay una fecha determinada en la que se concretará la consolidación. “La FIFA toma sus decisiones de forma democrática y la propuesta que ha recibido está siendo analizada y será presentada a las 211 federaciones y al consejo de la FIFA, quienes serán los que tomen la decisión” informó la asociación. También aclaró que los accionistas no tendrían un rol operacional en la compañía. De consolidarse la nueva filial, Infantino mantendría un cargo de comisionado en la FFE incluso después de retirarse como presidente de la FIFA, cosa que puede suceder hasta 2031 si logra la reelección el próximo año.

La UEFA protestó el plan, juzgándolo como perjudicial para el deporte. Señaló que existen “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar” y que “ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es propiedad de la FIFA para venderlo”.