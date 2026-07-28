Martimiércoles Chedraui 28 y 29 de julio 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes esta semana

Martimiércoles de Chedraui este 28 y 29 de julio 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes esta semana

Cada semana, miles de familias esperan el Martimiércoles Chedraui para hacer el súper con un presupuesto más amigable. La promoción, que ya se ha convertido en una de las más populares del país, regresa este 28 y 29 de julio de 2026 con descuentos en frutas, verduras y productos que no pueden faltar en tu despensa, una oportunidad ideal para surtir la despensa sin gastar de más.

Si estás organizando el menú de los próximos días o simplemente buscas aprovechar las mejores promociones del supermercado, este es el momento para revisar qué productos bajaron de precio y cuáles podrían representar un mayor ahorro.

¿Cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui del 28 y 29 de julio?

Entre los descuentos más llamativos de esta edición destacan productos que forman parte de la canasta básica y que suelen estar presentes en la mayoría de los hogares.

Frutas y verduras con descuento

Entre las promociones anunciadas se encuentran:

Plátano Chiapas a $16.50 el kilo

Blueberry a $129.00 el domo jumbo de 278 g

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g

Mamey a $19.90 el kilo

Naranja Paramount a $39.90 el kilo

Plátano Macho a $29.50 el kilo

Uva Globo Emperador a $79.00 el kilo

Manzana roja mediana a $54.00 el kilo

Piña Gota Miel a $26.00 el kilo

Manzana Beaburn a $59.90 el kilo

Aguacate Hass a $26.50 la malla

Limón sin semilla a $12.50 el kilo

Tomate Saladet a $11.50 el kilo

Cebolla morada a $26.50 el kilo

Chile Poblano a $39.90 el kilo

Cilantro a $6.90 el rollo

Col blanca a $16.50 el kilo

Coliflor Pre Enfriada a $69.00 la pieza

Elote a $8.50 la pieza

Aguacate Hass a $62.00 el kilo

Otros productos que también bajan de precio

No solo el departamento de frutas y verduras entra en promoción. Esta semana también hay descuentos en:

Pan Bimbo Blanco 620g — $54.00

Jamón Real de Pavo Rebanadas Sándwich 250g — $55.00

Huevo San Juan Blanco 12 Piezas — $28.00

Leche Alpura Deslactosada 4 Piezas de 1L c/u — $117.00

Salchichas Fud para Hot Dog con Pavo 500g — $46.00

Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles

Aunque las promociones son atractivas, sacarles el máximo provecho depende también de una buena planeación.

Haz una lista para evitar compras por impulso

Compara los precios con los de otros supermercados

Compra únicamente la cantidad que realmente consumirás durante la semana

Si harás una compra grande, verifica la disponibilidad en la sucursal más cercana

Considera realizar tu pedido en línea si quieres evitar filas o asegurar algunos productos antes de que se agoten

¿Las ofertas son iguales en todo México?

Es importante considerar que los precios pueden cambiar dependiendo del estado y de cada sucursal. Algunas promociones tienen disponibilidad limitada y ciertos productos pueden agotarse rápidamente debido a la alta demanda, especialmente durante las primeras horas del martes y miércoles.