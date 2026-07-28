¿También te lo ofrecieron? Tarjeta de crédito azul BBVA aumenta líneas de crédito desde la app

Tarjeta de crédito azul BBVA La tarjeta azul es una de las más utilizadas por clientes para comenzar a utilizar el crédito bancario.

BBVA se ha consolidado como en banco con mayor número de clientes en nuestro país y uno de los principales emisores de tarjetas. Ahora, múltiples personas usuarias han reportado incrementos en sus líneas de crédito, particularmente de la tarjeta azul de este banco.

BBVA ofrece aumento de líneas de crédito en tarjeta azul

Por medio de redes sociales, múltiples clientes de BBVA están señalando que han recibido ofertas por medio de la aplicación oficial para aumentar sus respectivas líneas de crédito de la tarjeta azul. Estos aumentos van desde el 35 hasta casi el 100%, llegando prácticamente a duplicar el que se tiene actualmente.

Este beneficio está disponible para quienes ya cuentan con una línea de crédito y gozan de un historial favorable de pagos puntuales, así como de la capacidad de pago de acuerdo a las políticas de BBVA. Para poder obtenerlo, únicamente hay ingresar a la aplicación y hacer clic en “solicitar” el incremento del monto ofrecido.

¿Cómo obtener la tarjeta de crédito azul BBVA y qué beneficios tiene?

La Tarjeta Azul BBVA puede solicitarse de forma completamente en línea o en una sucursal de BBVA. Para iniciar el trámite, el solicitante debe ingresar al portal oficial del banco, completar sus datos personales, validar su identidad con una identificación oficial vigente (INE) y una selfie, además de proporcionar su RFC.

Posteriormente, BBVA realiza la evaluación crediticia y, si la solicitud es aprobada, envía la tarjeta física al domicilio registrado. Entre los requisitos principales se encuentran ser mayor de 18 años, residir en México y comprobar un ingreso mínimo mensual de 6,000 pesos. La aprobación está sujeta al análisis de crédito.

Entre los principales beneficios de la Tarjeta Azul BBVA destacan:

Acumulación del 9% de las compras en Puntos BBVA

CVV dinámico para brindar mayor seguridad en las compras por internet

Tecnología contactless para realizar pagos sin contacto y la posibilidad de administrar la tarjeta desde la aplicación de BBVA.

Además, el banco señala que la tarjeta física se entrega en un plazo máximo de siete días hábiles y ofrece acceso a promociones exclusivas, como meses sin intereses en comercios participantes.