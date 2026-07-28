Martes de Frescura en Walmart HOY 28 de julio de 2026: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en el súper

Si esta semana toca hacer el súper, el Martes de Frescura de Walmart vuelve a convertirse en una de las opciones más atractivas para quienes buscan estirar el presupuesto familiar. Como ocurre cada martes, la cadena de supermercados activó promociones especiales en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos, disponibles tanto en tiendas físicas como a través de su plataforma de compras en línea.
Esta campaña semanal se ha consolidado como una de las más esperadas por los consumidores, ya que reúne descuentos en algunos de los alimentos con mayor demanda para preparar las comidas de la semana.
Estas son las principales ofertas del Martes de Frescura Walmart del 28 de julio
Entre los productos destacados para este 28 de julio de 2026 aparecen varias opciones para surtir la despensa sin gastar de más.
Frutas y verduras en oferta
- Plátano Chiapas a $24.00 el kilo
- Jitomate Saladet a $21.00 el kilo
- Manzana Red Delicious a $34.00 el kilo
- Sandía roja a $12.90 el kilo
- Uva Red Globo a $48.00 el kilo
- Tuna blanca a $49.00 el kilo
- Mango Paraíso: $16.40 el kilo
- Sandía roja a $12.90 el kilo
- Jitomate Saladet a $21.00 el kilo
- Pepino a $24.00 el kilo
- Papaya a $40.00 el kilo
- Sandía a $12.00 el kilo
- Piña Miel a $25.00 el kilo
- Manzana roja a $39.00 el kilo
- Perón Golden a $58.00 el kilo
- Manzana Granny Smith a $40.00 el kilo
- Tuna a $39.90 el kilo
- Guayaba a $65.00 el kilo
- Pitahaya a $144.00 el kilo
- Melón Chino a $34.00 el kilo
- Mango Paraíso a $25.00 el kilo
- Mandarina en malla a $55.00 el kilo
- Naranja a $42.00 el kilo
- Toronja a $29.00 el kilo
- Cebolla blanca a $42.00 el kilo
- Limón con semilla a $40.00 el kilo
- Limón sin semilla a $40.00 el kilo
- Limón con semilla en malla a $32.00 el kilo
- Plátano Chiapas a $24.00 el kilo
- Tomate verde en malla a $32.90 el kilo
- Tomate verde a $37.90 el kilo
- Jícama a $29.90 el kilo
- Pepino a $24.00 el kilo
- Aguacate Hass a $44.00 la malla
- Aguacate Hass a $62.00 el kilo
- Jitomate a $16.00 el kilo
- Chile Poblano a $59.00 el kilo
- Chile Serrano a $59.00 el kilo
- Chile Jalapeño a $25.00 el kilo
- Col blanca a $29.90 el kilo
- Lechuga Romana a $24.90 la pieza
- Apio a $39.90 el kilo
- Brócoli a $64.00 el kilo
- Zanahoria a $18.00 el kilo
- Ejote a $68.00 el kilo
- Perejil a $10.90 el manojo
- Espinaca a $14.90 el manojo
- Cilantro a $10.00 el manojo
- Calabaza Japonesa a $36.90 el kilo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Betabel a $39.90 el kilo
- Coliflor a $65.00 el kilo
- Elote a $14.90 la pieza
- Uva verde a $98.00 el kilo
- Uva roja a $94.00 el kilo
- Kiwi a $74.00 el kilo
- Durazno a $74.00 el kilo
Estos productos suelen ser algunos de los más buscados durante la temporada por su versatilidad y porque forman parte de una gran cantidad de recetas cotidianas.
Carnes con precio especial
En el área de proteínas también hay promociones que pueden representar un ahorro importante para las compras de la semana:
- Pechuga de Pollo sin hueso a $182.00 el kilo
- Chuleta de Cerdo ahumada a $132.00 el kilo
Dependiendo de la sucursal, el catálogo puede ampliarse conforme avance el día con nuevos productos en promoción.
¿Hasta cuándo estarán disponibles estas promociones?
Las ofertas del Martes de Frescura tienen una vigencia limitada y normalmente permanecen activas únicamente durante el martes. Por ello, quienes desean aprovechar los precios especiales suelen realizar sus compras desde las primeras horas del día para encontrar una mayor disponibilidad de productos.
Además de las sucursales físicas, muchos de los descuentos también pueden consultarse y adquirirse mediante la tienda en línea, con opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda, aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación.
Tips para aprovechar mejor el Martes de Frescura
Si buscas obtener el mayor beneficio durante esta jornada de descuentos, considera estas recomendaciones:
- Revisa primero los productos de temporada.
- Prioriza frutas y verduras que puedas consumir durante varios días.
- Compara precios entre distintas presentaciones y otros supermercados
- Consulta la disponibilidad en línea antes de acudir a la tienda.
- Planea un menú semanal para evitar compras impulsivas.
Con una lista preparada y aprovechando las promociones disponibles, es posible reducir significativamente el gasto destinado al súper semanal.