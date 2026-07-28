Martes de Frescura en Walmart HOY 28 de julio de 2026: estas son las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en el súper

Si esta semana toca hacer el súper, el Martes de Frescura de Walmart vuelve a convertirse en una de las opciones más atractivas para quienes buscan estirar el presupuesto familiar. Como ocurre cada martes, la cadena de supermercados activó promociones especiales en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos, disponibles tanto en tiendas físicas como a través de su plataforma de compras en línea.

Esta campaña semanal se ha consolidado como una de las más esperadas por los consumidores, ya que reúne descuentos en algunos de los alimentos con mayor demanda para preparar las comidas de la semana.

Estas son las principales ofertas del Martes de Frescura Walmart del 28 de julio

Entre los productos destacados para este 28 de julio de 2026 aparecen varias opciones para surtir la despensa sin gastar de más.

Frutas y verduras en oferta

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo

Jitomate Saladet a $21.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $34.00 el kilo

Sandía roja a $12.90 el kilo

Uva Red Globo a $48.00 el kilo

Tuna blanca a $49.00 el kilo

Mango Paraíso: $16.40 el kilo

Sandía roja a $12.90 el kilo

Jitomate Saladet a $21.00 el kilo

Pepino a $24.00 el kilo

Papaya a $40.00 el kilo

Sandía a $12.00 el kilo

Piña Miel a $25.00 el kilo

Manzana roja a $39.00 el kilo

Perón Golden a $58.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $40.00 el kilo

Tuna a $39.90 el kilo

Guayaba a $65.00 el kilo

Pitahaya a $144.00 el kilo

Melón Chino a $34.00 el kilo

Mango Paraíso a $25.00 el kilo

Mandarina en malla a $55.00 el kilo

Naranja a $42.00 el kilo

Toronja a $29.00 el kilo

Cebolla blanca a $42.00 el kilo

Limón con semilla a $40.00 el kilo

Limón sin semilla a $40.00 el kilo

Limón con semilla en malla a $32.00 el kilo

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo

Tomate verde en malla a $32.90 el kilo

Tomate verde a $37.90 el kilo

Jícama a $29.90 el kilo

Pepino a $24.00 el kilo

Aguacate Hass a $44.00 la malla

Aguacate Hass a $62.00 el kilo

Jitomate a $16.00 el kilo

Chile Poblano a $59.00 el kilo

Chile Serrano a $59.00 el kilo

Chile Jalapeño a $25.00 el kilo

Col blanca a $29.90 el kilo

Lechuga Romana a $24.90 la pieza

Apio a $39.90 el kilo

Brócoli a $64.00 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Ejote a $68.00 el kilo

Perejil a $10.90 el manojo

Espinaca a $14.90 el manojo

Cilantro a $10.00 el manojo

Calabaza Japonesa a $36.90 el kilo

Acelga a $12.90 el manojo

Betabel a $39.90 el kilo

Coliflor a $65.00 el kilo

Elote a $14.90 la pieza

Uva verde a $98.00 el kilo

Uva roja a $94.00 el kilo

Kiwi a $74.00 el kilo

Durazno a $74.00 el kilo

Estos productos suelen ser algunos de los más buscados durante la temporada por su versatilidad y porque forman parte de una gran cantidad de recetas cotidianas.

Carnes con precio especial

En el área de proteínas también hay promociones que pueden representar un ahorro importante para las compras de la semana:

Pechuga de Pollo sin hueso a $182.00 el kilo

Chuleta de Cerdo ahumada a $132.00 el kilo

Dependiendo de la sucursal, el catálogo puede ampliarse conforme avance el día con nuevos productos en promoción.

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas promociones?

Las ofertas del Martes de Frescura tienen una vigencia limitada y normalmente permanecen activas únicamente durante el martes. Por ello, quienes desean aprovechar los precios especiales suelen realizar sus compras desde las primeras horas del día para encontrar una mayor disponibilidad de productos.

Además de las sucursales físicas, muchos de los descuentos también pueden consultarse y adquirirse mediante la tienda en línea, con opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda, aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación.

Tips para aprovechar mejor el Martes de Frescura

Si buscas obtener el mayor beneficio durante esta jornada de descuentos, considera estas recomendaciones:

Revisa primero los productos de temporada.

Prioriza frutas y verduras que puedas consumir durante varios días.

Compara precios entre distintas presentaciones y otros supermercados

Consulta la disponibilidad en línea antes de acudir a la tienda.

Planea un menú semanal para evitar compras impulsivas.

Con una lista preparada y aprovechando las promociones disponibles, es posible reducir significativamente el gasto destinado al súper semanal.