Con productos Cemex se logra la construcción del desarrollo Marina Residences

Marina Residences

Marina Residences se consolida como un desarrollo residencial que integra diseño, funcionalidad y una conexión con el entorno natural. Para que este este proyecto fuera posible, Cemex aportó soluciones integrales de construcción, soporte técnico especializado y concretos de alto desempeño que respondieron a los retos arquitectónicos y constructivos de la obra.

El desarrollo, ubicado dentro del resort Puerta Cortés, en La Paz, Baja California Sur, contempla ocho residencias exclusivas con acceso a clubes de playa, campo de golf y espacios gastronómicos, entre otras amenidades.

En colaboración con De la Peña Ingenieros Civiles, Cemex participó en la especificación del tipo de concreto y en el suministro del material, incluidas las soluciones Duramax, dirigidas a proteger las estructuras expuestas a la humedad o al agua de mar. También proporciono Concreto Arquitectónico, que ofrece diferentes colores, texturas y acabados y Density, que reduce el peso de los elementos constructivos sin afectar su funcionalidad.

El principal desafío fue lograr el acabado aparente de los muros arquitectónicos, con texturas que reproducen las vetas de la madera. Para ello, el equipo técnico de Cemex desarrolló una solución que permitió alcanzar el resultado esperado y además adaptó el proceso de producción del concreto a las altas temperaturas de la región, garantizando la calidad del acabado final.

“Cada proyecto representa una oportunidad para demostrar que la innovación en la construcción también consiste en adaptar nuestras soluciones a las condiciones específicas de cada obra. En Cemex trabajamos de la mano con nuestros clientes para convertir desafíos técnicos en resultados que garanticen desempeño, durabilidad y calidad a largo plazo”, señaló Yuri De los Santos, Vicepresidente de Concreto y Construcción de Cemex México.

La participación de Cemex en el proyecto, Marina Residences, refleja su capacidad para desarrollar soluciones integrales para proyectos de alta complejidad.