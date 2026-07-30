PIB de México crece 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026; avance trimestral fue de 1.5%

PIB de México (Revista Fortuna)

La economía mexicana registró un crecimiento anual de 2.1% durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) publicada por el INEGI. En comparación con el trimestre inmediato anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 1.5% en términos reales, impulsado principalmente por el dinamismo de las actividades primarias y por el crecimiento de los sectores industrial y de serviciosPIB.

De acuerdo con el organismo, el desempeño de la economía estuvo respaldado por el crecimiento de los tres grandes sectores de actividad. Las actividades primarias, que comprenden la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, fueron las de mayor dinamismo al registrar un incremento de 3.3% respecto al trimestre previo y de 7.3% a tasa anual.

En tanto, las actividades secundarias, que incluyen la industria, la construcción, la minería y las manufacturas, avanzaron 1.6% en comparación con el primer trimestre del año y 0.8% frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, las actividades terciarias, donde se concentran el comercio y los servicios, crecieron 1.5% a tasa trimestral y 2.5% en su comparación anual.

Con estos resultados, el PIB oportuno acumuló un crecimiento de 1.2% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando una evolución positiva de la actividad económica durante la primera mitad del año.

En cifras originales, es decir, sin ajuste estacional, el INEGI estimó que el PIB creció 2.2% anual durante el periodo abril-junio de 2026. En este mismo comparativo, las actividades primarias aumentaron 7.6%, las secundarias 0.9% y las terciarias 2.6%. Asimismo, en el acumulado de enero a junio, el crecimiento del PIB fue de 1.2%, mientras que las actividades primarias avanzaron 4.1%, las terciarias 1.8% y las secundarias mostraron una ligera caída de 0.1%.

El instituto explicó que la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral ofrece una visión preliminar sobre el comportamiento de la economía mexicana 30 días después de concluido el trimestre, con base en la información estadística disponible, registros administrativos y modelos econométricos. Precisó que estos resultados son consistentes con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, aunque no sustituyen la estimación tradicional del PIB, ya que podrán ajustarse conforme se incorpore información adicional.

Los resultados oportunos muestran una aceleración de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2026, impulsada principalmente por el desempeño del sector agropecuario y acompañada por una recuperación tanto de las actividades industriales como del sector servicios, que en conjunto sostuvieron el crecimiento de la economía mexicana.