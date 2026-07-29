Testimonio de trabajadores de Tiendas 3B: ¿aceptan o no tarjetas en las sucursales?

Tiendas 3B En sucursales como la de Escuadrón 201 se puede pagar con tarjeta. (Crónica)

La prueba piloto de Tiendas 3B para dejar de aceptar pagos con tarjetas en algunas sucursales ha generado dudas e incertidumbre entre los clientes. Sin embargo, un recorrido realizado por CRÓNICA, que incluyó una visita a una tienda de la cadena y testimonios recabados en el lugar, muestra que la medida no se aplica de forma generalizada y que existen establecimientos donde las terminales bancarias continúan operando con normalidad.

Como parte de la verificación de los reportes sobre el supuesto fin de los pagos con tarjeta, CRÓNICA acudió a una sucursal ubicada en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa. Ahí, una colaboradora confirmó que en ese establecimiento los clientes siguen pudiendo pagar con tarjetas bancarias.

“Le pregunté al cajero y me dijo: Mastercard, Nu, BBVA… sí aceptan”.

La colaboradora explicó que incluso preguntó de forma específica por distintos bancos y emisores, recibiendo como respuesta que podían realizarse pagos con tarjetas de instituciones como BBVA y Nu, además de otras afiliadas a Mastercard.

“Aquí sí aceptan”: la mayoría de los clientes usa tarjeta en las tiendas 3B

Durante la conversación, uno de los trabajadores de las cajas de la tienda consideró que algunos reportes podrían estar relacionados con fallas temporales en el sistema de determinadas sucursales.

“Tal vez no había sistema cuando fueron a comprar, pero aquí sí aceptan”, comentó.

También señaló que, por la dinámica cotidiana de esa tienda, dejar de aceptar tarjetas tendría un impacto importante en las ventas.

“Se dan un balazo en el pie porque siempre que vengo la mayoría paga con tarjetas”, enfatizó.

Al conocer que la medida únicamente se encontraba en fase de prueba en algunas sucursales, otro trabajador respondió:

“Ahhh… pues a lo leído, en algunas sucursales. Es que sí dan precios muy bajos, pero muchos pagan con tarjeta”, aseveró.

Tiendas 3B CIUDAD DE MÉXICO, 20ENERO2026.- Las Tiendas 3B han registrado un crecimiento significativo en los últimos años y actualmente cuentan con más de 3 mil sucursales en distintos estados de México. Tan solo al 30 de septiembre de 2025, la cadena abrió 131 nuevas tiendas netas, alcanzando un total de 3 mil 162 establecimientos a nivel nacional. El aumento en su popularidad se debe, en gran parte, a sus precios accesibles y a su política de garantía, que permite a los clientes recibir la devolución de su dinero si no están satisfechos con algún producto. Además, algunas sucursales han comenzado a incorporar cortes premium, productos gourmet y artículos de marcas reconocidas, que se ofrecen a precios más bajos que en otros comercios. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

¿Qué dijo Tiendas 3B sobre los pagos con tarjeta?

La empresa no ha anunciado el retiro generalizado de las terminales bancarias.

De acuerdo con la información difundida sobre la prueba piloto, únicamente un número reducido de sucursales dejó de aceptar tarjetas de débito y crédito. En esos establecimientos los clientes pueden pagar únicamente en efectivo o mediante CoDi, el sistema de cobros desarrollado por el Banco de México.

La empresa señaló que se trata de una evaluación para medir el funcionamiento de la estrategia y no de una política aplicada en toda su red de tiendas.

El sitio oficial sigue contemplando pagos con tarjeta

La información disponible en el portal oficial de Tiendas 3B continúa indicando que los clientes pueden pagar con:

Efectivo.

⁠Tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard.

⁠CoDi.

¿Por qué algunas tiendas dejaron de aceptar tarjetas?

Los avisos colocados en las sucursales participantes indican que el objetivo es reducir los costos asociados al procesamiento de pagos con tarjeta para mantener su estrategia de precios bajos.

Cada operación realizada con tarjeta implica el pago de una comisión por el servicio de adquirencia a instituciones financieras y procesadores de pago.

Por esa razón, algunas cadenas comerciales buscan disminuir esos costos mediante alternativas como el efectivo o CoDi, un sistema de pagos electrónicos desarrollado por el Banco de México que permite transferencias inmediatas entre cuentas bancarias mediante códigos QR y tecnología NFC.

Tiendas 3B es una cadena mexicana de tiendas de descuento enfocada en la venta de productos de consumo básico a bajo costo. Actualmente opera más de 3 mil sucursales en el país y basa su modelo de negocio en ofrecer un catálogo reducido de artículos con alta rotación y precios competitivos..