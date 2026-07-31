Folleto de Tiendas 3B del 1 al 15 de agosto 2026: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa

Agosto está a nada de comenzar, y con él las nuevas oportunidades para ahorrar en tu despensa. Por ello, Tiendas 3B presentó su folleto de ofertas vigente del 1 al 15 de agosto de 2026, una campaña que reúne descuentos en productos de consumo diario y que busca ayudar a las familias mexicanas a reducir el gasto familiar.

La cadena, reconocida por su modelo de negocio enfocado en precios bajos, renovó su catálogo quincenal con promociones en distintas categorías, desde alimentos hasta artículos para el hogar, una estrategia que suele captar la atención de quienes comparan precios antes de hacer sus compras.

¿Qué productos destacan en las ofertas de Tiendas 3B?

El nuevo folleto incluye descuentos en categorías que suelen formar parte de la compra semanal o quincenal, entre ellas:

Filetes de pollo Campo Grill 450 g — $69.00

Mezcla de frutos rojos Nuestro Campo 454 g — $65.00

Tortillas de harina Tiara 552 g — $24.00

Jamón de pierna Sparta 200 g — $30.00

Queso Oaxaca Vaca Blanca 400 g — $69.00

Chocolate en polvo Choco Milk 160 g — $29.00

Cuaderno profesional doble espiral KIMA 100 hojas — $25.00 c/u

Cuaderno profesional doble espiral cosido KIMA 100 hojas — $30.00 c/u

Lápiz Blist 4 piezas — $25.00

Bolígrafos Blist 4 piezas — $15.00

Plumones BIC 12 piezas — $79.00

Lápiz de color BIC 12 piezas — $59.00

¿Hasta cuándo estarán vigentes las promociones?

Las ofertas de Tiendas 3B estarán disponibles del 1 al 15 de agosto de 2026, periodo durante el cual los clientes podrán aprovechar los precios anunciados en el folleto de la primera quincena del mes.

Como ocurre con este tipo de campañas, algunos artículos pueden agotarse rápidamente debido a la demanda, especialmente aquellos con descuentos más atractivos o pertenecientes a marcas reconocidas.