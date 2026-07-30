Monte de Piedad mueve pagos de agosto hasta 2027: consulta las nuevas fechas límite y calendario de pagos

Huelga Monte de Piedad Así quedará el plan de pagos en agosto, con fechas aplazadas hasta el 2027. (Cuartoscuro y Especial)

Los clientes del Nacional Monte de Piedad que tengan un contrato con fecha de comercialización durante agosto de 2026 deberán revisar el nuevo calendario de pagos, ya que la institución extendió los plazos y las nuevas fechas límite quedaron programadas para enero de 2027.

La medida aplica como parte de la extensión de fechas derivada de la suspensión temporal del servicio, producto de la huelga.

El Monte de Piedad aclaró que, aunque los pagos fueron aplazados, los intereses seguirán generándose diariamente de acuerdo con las condiciones del contrato.

¿Cómo quedan los pagos de agosto de 2026?

El calendario publicado por el Nacional Monte de Piedad establece las siguientes fechas:

⁠1 de agosto de 2026: pago hasta el 12 de enero de 2027; almoneda el 13 de enero.

⁠Del 3 al 10 de agosto: pago hasta el 13 de enero de 2027; almoneda el 14 de enero.

Del 11 al 19 de agosto: pago hasta el 14 de enero de 2027; almoneda el 15 de enero.

Del 20 al 31 de agosto: pago hasta el 15 de enero de 2027; almoneda el 16 de enero.

En la práctica, esto significa que todos los contratos con comercialización en agosto de 2026 pasarán sus fechas de pago a enero de 2027, con una prórroga de alrededor de cinco meses.

Nuevo calendario Así quedan los pagos para agosto en el Monte de Piedad (Especial)

¿Quiénes pueden consultar el nuevo calendario?

La institución indicó que la extensión aplica a los contratos afectados por la suspensión del servicio.

Si la fecha de comercialización original no aparece en el calendario, el cliente deberá respetar la fecha establecida en su contrato.

En caso de haber realizado un refrendo en una fecha distinta a la comercialización original, el Nacional Monte de Piedad recomienda comunicarse con sus líneas de atención para conocer la fecha que corresponde a cada contrato.

Monte de Piedad mantiene negociaciones por la huelga

En su comunicado más reciente, fechado en mayo, el Nacional Monte de Piedad informó que el sindicato aceptó analizar la propuesta de solución presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo de avanzar hacia el fin del conflicto laboral.

La institución reiteró que las prendas de los clientes permanecen resguardadas mientras continúan las negociaciones.