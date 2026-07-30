Puerto Vallarta tendrá Centro Regional para la atención del autismo y la discapacidad intelectual

Puerto Vallarta contará con un nuevo Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual, un proyecto con el que el Gobierno de Jalisco busca ampliar la cobertura de atención especializada fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y acercar servicios a miles de familias de la región Costa.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza ceremonia de Primera piedra del Centro Regional de Autismo en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El inmueble se construirá en un predio ubicado en la colonia Coapinole, donado por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en 2025, y contará con una inversión inicial de 80 millones de pesos. El centro será el segundo de la Red Estatal de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual, luego de la apertura del complejo de Tepatitlán de Morelos, el primero de carácter regional en el estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza ceremonia de Primera piedra del Centro Regional de Autismo en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

De acuerdo con la información oficial, el proyecto beneficiará de manera directa a más de 55 mil personas con discapacidad, alguna limitación o condición mental que habitan en los municipios de Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

La obra forma parte de la estrategia estatal para descentralizar los servicios especializados de diagnóstico y atención terapéutica para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual. La red contempla atención para personas de entre 3 y 60 años, con servicios como diagnóstico oportuno, terapias de lenguaje, terapia ocupacional, rehabilitación física, estimulación cognitiva, atención psicológica familiar, consulta médica y talleres prelaborales.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza ceremonia de Primera piedra del Centro Regional de Autismo en Puerto Vallarta (ALICIA REYES )

El Gobierno del Estado ha señalado que este modelo de atención es el primero de su tipo en México y que continuará su expansión hacia otras regiones de Jalisco, con proyectos previstos también para Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, fortaleciendo una red estatal de atención especializada.