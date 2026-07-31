Consejo Hotelero del Caribe Mexicano respalda que Estrategia contra el sargazo sea Política de Estado (Elizabeth Ruiz)

La iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente al fenómeno del sargazo fue reconocida y celebrada por el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, por sus implicaciones ambientales, turísticas, económicas y sociales.

Mediante un comunicado la organización expresó que sus miembros, durante años han realizado inversiones millonarias en barreras, maquinaria, personal y limpieza diaria para proteger la playas, preservar el empleo y mantener la imagen del destino.

“Que hoy el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina y con la participación de las dependencias ambientales, científicas y turísticas, asuma el liderazgo de una estrategia de largo plazo, con una inversión proyectada de 2,635.6 millones de pesos, marca un antes y un después”, expresaron.

De esta forma compartieron que coinciden con los siguientes ejes:

1. Atender prioritariamente el problema en el mar. La prioridad debe ser interceptar y recolectar el sargazo antes de que llegue a las playas. El incremento de la capacidad instalada de 1,227 a 1,870 toneladas diarias en una primera etapa, con la meta posterior de alcanzar 4 mil toneladas, representa un avance fundamental.

2. Establecer una política permanente y no solamente estacional. El sargazo ha dejado de ser un fenómeno limitado a unos cuantos meses. Se requiere monitoreo, prevención y capacidad operativa continua.

3. Aplicar ciencia, protocolos y orden. Es indispensable contar con protocolos homologados que permitan recolectar el sargazo sin retirar arena, proteger los ecosistemas y las zonas de anidación de tortugas marinas, y evitar la erosión de nuestras costas.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reiteró poner a disposición del gobierno su experiencia, infraestructura, barreras, buenas prácticas y capacidad instalada: “los hoteles hemos desarrollado y operado durante años distintos modelos de contención y limpieza, por lo que conocemos directamente qué prácticas funcionan y cuáles deben mejorarse”.

De la misma forma, expresaron su optimismo por : la creación de centros de manejo integral y disposición ambientalmente adecuada, y el impulso a la economía circular.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reitera su compromiso de trabajar de la mano con la Federación, el Gobierno del Estado, los municipios, la comunidad científica y el sector productivo para proteger uno de los principales activos de México ante el mundo: nuestras playas.