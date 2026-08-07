¿Cuántos empleos genera Heineken México y cómo evoluciona con nuevas formas de consumo?

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, Heineken México destaca la contribución de una agroindustria que conecta al campo con la manufactura, la logística, el comercio y los consumidores.

¿Cuántos empleos genera Heineken México?

Con 135 años de presencia en el país, la compañía participa en cada etapa de esta cadena y contribuye a su evolución mediante innovación, calidad y una operación responsable.

De acuerdo con Cerveceros de México, el sector representa 1.5% del PIB nacional, genera más de 715 mil empleos directos e indirectos y beneficia a casi un millón de puntos de venta. México es además el cuarto productor mundial de cerveza y en los últimos años ha producido más de 140 millones hectolitros.

En este ecosistema, Heineken México participa en toda la cadena de valor: desdeel abastecimiento de materias primas, hasta la producción en sus siete cervecerías y una maltera, para después llegar, mediante una ampliared logística, al canal tradicional, centros de consumo y más de 17 mil tiendas SIX. Esa presencia del campo al bar articula producción, innovación y cercanía con los consumidores.

“Detrás de cada cerveza hay mucho más de lo que normalmente vemos: hay agricultores, transportistas, pequeños comercios, innovación, empleo y también una enorme responsabilidad. Por eso, a través de nuestra estrategia de sustentabilidad Brindar un Mundo Mejor, buscamos que esa cadena genere valor de largo plazo, utilizando los recursos con mayor eficiencia, fortaleciendo a quienes la hacen posible y promoviendo una cultura de Consumo Inteligente”, señaló Inti Pérez, Directora de Sustentabilidad Corporativa de HEINEKEN México.

¿Qué innovaciones tiene Heineken en México?

Hoy, esa apuesta por la innovación continúa con propuestas como Tecate ICE Light, la primera cerveza Extra Fresh del país; Tecate Titanium, cuyo regreso respondió a sus consumidores; Indio Agave, que explora nuevos perfiles de sabor; y Sol Mezclas, pionera en cervezas premezcladas en México.

“La evolución de esta agroindustria también depende de entender cómo cambian las personas, sus hábitos y los momentos en los que eligen disfrutar una bebida. Como reflejo de esta transformación, la empresa ha acompañado estos cambios con innovaciones que ampliaron las posibilidades de la categoría: desde formatos como la caguama, la lata, el latón y el Quitapón, hasta la primera cerveza light en México, la primera cerveza premezclada lista para tomar y la incorporación de alternativas sin alcohol”, agregó.

El portafolio también integra Carta Blanca; Heineken, elaborada con 100% pura malta; Bohemia, cuya maestría cervecera acompaña la mesa y los momentos para compartir; Amstel Ultra, vinculada con un estilo de vida balanceado; y Heineken0.0 y Tecate 0.0, que amplían las opciones disponibles.

“La innovación no consiste únicamente en desarrollar nuevos productos; consiste en entender cómo evoluciona la forma en que las personas disfrutan la cerveza y responder con propuestas relevantes para cada ocasión. Ese entendimiento nos permite construir un portafolio más diverso y conectar a nuestras marcas con la música, los festivales, la gastronomía y experiencias premium que acercan a las marcas con nuevas audiencias”, comentó Karla González, Directora de Marcas Premium de HEINEKEN México.

La relevancia de la industria cervecera también se refleja a nivel regional. De acuerdo con Cerveceros Latinoamericanos, la cerveza es una de las cadenas productivas más importantes de América Latina y el Caribe. Genera 3.9 millones de empleos y aporta el 1.3% del PIB regional, lo que confirma su impacto económico y social.