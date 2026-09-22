Hospital San Ángel Inn Satélite supera 6 mil cirugías en su primer año de operación

El hospital registra más de 13 mil consultas mensuales

A un año de iniciar operaciones, el Hospital San Ángel Inn Satélite reporta más de 6 mil procedimientos quirúrgicos realizados, incluidos casos de alta complejidad, además de una atención que actualmente supera las 13 mil consultas mensuales.

Durante este periodo, la unidad hospitalaria ha ampliado su capacidad médica y diagnóstica con la incorporación de nuevas tecnologías y servicios especializados, con el objetivo de concentrar distintas etapas de la atención del paciente en un mismo espacio.

Entre la infraestructura disponible se encuentra el robot quirúrgico Versius, utilizado en procedimientos de mínima invasión, así como quirófanos equipados con tecnología alemana Dräger. En materia de diagnóstico y tratamiento oncológico, cuenta también con equipos de Medicina Nuclear y un Acelerador Lineal.

En este último rubro, el hospital trabaja en conjunto con el Centro Oncológico Internacional (COI) mediante MAIO, un modelo integral de atención al cáncer que articula diferentes especialidades y etapas del proceso médico.

A esta oferta se suman servicios desarrollados mediante alianzas con DIGIPATH, en patología asistida por inteligencia artificial; KINDOC, en pediatría; RENAL CER, en hemodiálisis; así como Visión 360 y San Ángel Inn Dental.

Actualmente, el hospital registra además más de 5,500 egresos mensuales en sus distintas unidades terapéuticas y de diagnóstico, como parte de la actividad alcanzada durante su primer año.

“Este primer año ha sido de muchos retos, de aprendizajes y de grandes esfuerzos. Sin embargo, cada uno de estos desafíos nos ha permitido crecer, fortalecernos como equipo y seguir construyendo juntos este hospital. Hoy celebramos lo que hemos logrado y, sobre todo, el compromiso de cada uno de ustedes que ha hecho posible llegar hasta aquí”, señaló Diego Díaz, director general del Hospital San Ángel Inn Satélite.

De cara a su segundo año de operación, el hospital prevé incorporar nuevas tecnologías, ampliar el número de especialidades y continuar desarrollando modelos de atención integral que permitan atender un mayor número de necesidades médicas dentro de una misma unidad hospitalaria.