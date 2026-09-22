Cemex se suma a los esfuerzos para la recuperación del Río Tula

Cemex formó parte de una jornada de limpieza y saneamiento del Río Tula, en el estado de Hidalgo. Colaboradores voluntarios realizaron trabajos y atendieron un punto de hidratación para los más de 232 asistentes.

La actividad reunió a autoridades, iniciativa privada y ciudadanía como parte de los esfuerzos para recuperar este cuerpo de agua y contribuir al cuidado del entorno.

El Río Tula, enfrenta un reto que requiere atención. La contaminación y las descargas residuales han afectado la calidad de su agua, por lo que su rehabilitación forma parte de una estrategia nacional de saneamiento a la que Cemex ha decidido sumarse.

Entre las acciones de recuperación que se deben realizar se encuentra el mejorar el tratamiento de aguas residuales, controlar descargas contaminantes y restaurar los ecosistemas de la zona.

La jornada contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la iniciativa privada y ciudadanía. Entre las instituciones participantes estuvieron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno Municipal de Tula de Allende.

“Recuperar un río requiere del compromiso de todos. En Cemex queremos aportar con acciones que sumen al trabajo de las autoridades y de las comunidades, porque cuidar nuestros recursos naturales también significa cuidar el bienestar de todos y todas”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Cemex ha dejado claro que participar con voluntarios y apoyar a los asistentes es una forma concreta de contribuir al cuidado del medio ambiente y acompañar los esfuerzos para recuperar el Río Tula.

La recuperación de un espacio como este requiere sumar capacidades y mantener la participación de quienes forman parte de su entorno. Cada sector puede aportar desde su ámbito para avanzar y beneficiar a las comunidades y al ecosistema.