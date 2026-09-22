Coca-Cola defiende campaña con Luis Miguel: asegura que cumple la normativa tras polémica con el Poder del Consumidor

Coca-Cola La campaña que celebra el centenario de la refresquera en nuestro país ha sido objeto de controversias por parte de asociaciones civiles.

La asociación civil El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) relacionada con la campaña publicitaria “Coca-Cola 100 años junto a México”. Sin embargo, Grupo FEMSA y Coca-Cola han respondido para desmentir estos señalamientos y defender sus anuncios.

¿Por qué denunciaron a Coca-Cola ante COFEPRIS?

La organización cuestionó elementos de la campaña y solicitó la intervención de la autoridad sanitaria para determinar si la publicidad cumple con las disposiciones establecidas en la legislación vigente. La denuncia se enmarca en los señalamientos que El Poder del Consumidor ha realizado previamente sobre la publicidad de bebidas azucaradas y su posible impacto en la población infantil.

📢🥤Presentamos una denuncia ante @COFEPRIS contra la campaña “Coca-Cola 100 años junto a México” con #LuisMiguel.

🛑El uso de celebridades para promocionar productos con sellos viola el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad.

¡Exigimos su retiro… pic.twitter.com/mnOXNi1pGz — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) September 21, 2026

Coca-Cola responde a polémica campaña con Luis Miguel

Ante estos señalamientos, la Industria Mexicana de Coca-Cola rechazó las presuntas irregularidades atribuidas a la campaña y afirmó que la iniciativa cumple con la legislación aplicable en materia de publicidad.

En una postura enviada para su consideración en la cobertura del tema, la empresa señaló que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación en materia de publicidad” y rechazó categóricamente las acusaciones formuladas por El Poder del Consumidor.

De acuerdo con la IMCC, la campaña “Coca-Cola 100 años junto a México” tiene como propósito conmemorar un siglo de presencia de la marca en el país y está dirigida exclusivamente a personas adultas. La compañía sostuvo que sus contenidos se centran en valores como la empatía y la gratitud y que la iniciativa cumple con la normatividad vigente.

La empresa hizo referencia específicamente al artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, disposición relacionada con la publicidad dirigida a niñas y niños. Según la posición de la IMCC, la campaña no contraviene dichas disposiciones.

La Industria Mexicana de Coca-Cola también señaló que los debates relacionados con políticas públicas deben sustentarse en información técnica y jurídica, y llamó a mantener un diálogo basado en evidencia. Asimismo, reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas aplicables y con el desarrollo del país.