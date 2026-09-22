Tendencias

Aprovecha dos días de rebajas clave en el área de frescos para optimizar el gasto familiar sin descuidar la calidad

Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Por Areli Méndez C.
Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta
Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante el 22 y 23 de septiembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras

Entre los productos esenciales que encabezan los descuentos figuran:

Frutas y verduras

  • Limón con semilla a $34.80 el kilo.
  • Plátano a $15.80 el kilo.
  • Papa blanca a $34.50 el kilo.
  • Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo.
  • Manzana Red en bolsa a $37.80 el kilo.
  • Limón sin semilla a $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
  • Pera D’Anjou a $36.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya.
  • Papaya a $28.80 el kilo.
  • Kiwi a $79.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya.
  • Granada a $74.80 el kilo.
  • Lechuga Romana a $14.90 la pieza.
  • Brócoli a $42.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
  • Chayote sin espinas a $16.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
  • Jícama a $24.80 el kilo.
  • Elote blanco a $9.80 la pieza.
  • Flor de Jamaica a granel a $18.90 los 100 gramos.
  • 20% de descuento en todas las Ensaladas Eva y Freshly

Carnes, pollos y pescados

  • Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo.
  • Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.
  • Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.00 el kilo.
  • Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.
  • Milanesa de Pollo fresca a $176.90 el kilo.
  • Nuggets de Pechuga de Pavo a $88.00 el kilo.
  • Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo.
  • Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo.
  • Molida de Cerdo 90/10 a $99.00 el kilo.
  • Costilla cargada de Cerdo fresca a $129.00 el kilo.
  • Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $249.00 el kilo.
  • Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $99.00 el kilo.
  • Molida de Res Pulpa negra 95/5 Rancho Don Francisco Selecta a $229.00 el kilo.
  • Filete de Mojarra de granja congelado a $97.00 el kilo.
  • Filete de Basa rojo congelado a $59.90 el kilo.
  • Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo.
  • Steak de Atún Aleta amarilla Gourmet a $249.00 el kilo.
  • Camarón coctelero chico congelado a $129.00 el kilo.
  • Posta de Basa a $54.90 el kilo.
  • Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.
  • Medallones de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.
  • Huachinango Golfo ración a $199.00 el kilo.
  • Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas.

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:

  • Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
  • Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
  • Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa

Tendencias