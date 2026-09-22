Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.

En esta ocasión, durante el 22 y 23 de septiembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.

Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras

Entre los productos esenciales que encabezan los descuentos figuran:

Frutas y verduras

Limón con semilla a $34.80 el kilo.

Plátano a $15.80 el kilo.

Papa blanca a $34.50 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo.

Manzana Red en bolsa a $37.80 el kilo.

Limón sin semilla a $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Pera D’Anjou a $36.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya.

Papaya a $28.80 el kilo.

Kiwi a $79.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya.

Granada a $74.80 el kilo.

Lechuga Romana a $14.90 la pieza.

Brócoli a $42.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Chayote sin espinas a $16.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.

Jícama a $24.80 el kilo.

Elote blanco a $9.80 la pieza.

Flor de Jamaica a granel a $18.90 los 100 gramos.

20% de descuento en todas las Ensaladas Eva y Freshly

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo.

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.

Milanesa de Pollo fresca a $176.90 el kilo.

Nuggets de Pechuga de Pavo a $88.00 el kilo.

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo.

Molida de Cerdo 90/10 a $99.00 el kilo.

Costilla cargada de Cerdo fresca a $129.00 el kilo.

Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $249.00 el kilo.

Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $99.00 el kilo.

Molida de Res Pulpa negra 95/5 Rancho Don Francisco Selecta a $229.00 el kilo.

Filete de Mojarra de granja congelado a $97.00 el kilo.

Filete de Basa rojo congelado a $59.90 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo.

Steak de Atún Aleta amarilla Gourmet a $249.00 el kilo.

Camarón coctelero chico congelado a $129.00 el kilo.

Posta de Basa a $54.90 el kilo.

Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.

Medallones de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.

Huachinango Golfo ración a $199.00 el kilo.

Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas.

Claves para maximizar tus compras en Soriana

Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital: