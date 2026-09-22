Martes y Miércoles del Campo Soriana 22 y 23 de septiembre de 2026: Imperdibles ofertas en la huerta

Para quienes buscan cuidar la estabilidad de su cartera sin dejar de consumir alimentos nutritivos y de calidad, las jornadas de descuento en el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se perfilan como un pilar fundamental en la planificación financiera del hogar.
En esta ocasión, durante el 22 y 23 de septiembre de 2026, la conocida campaña presenta una amplia variedad de precios rebajados en el pasillo de frutas y verduras de temporada, complementada con atractivas opciones en el mostrador de carnes y pescados.
Descuentos destacados en el departamento de frutas y verduras
Entre los productos esenciales que encabezan los descuentos figuran:
Frutas y verduras
- Limón con semilla a $34.80 el kilo.
- Plátano a $15.80 el kilo.
- Papa blanca a $34.50 el kilo.
- Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo.
- Manzana Red en bolsa a $37.80 el kilo.
- Limón sin semilla a $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
- Pera D’Anjou a $36.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya.
- Papaya a $28.80 el kilo.
- Kiwi a $79.80 el kilo con 100 puntos Soriana Ya.
- Granada a $74.80 el kilo.
- Lechuga Romana a $14.90 la pieza.
- Brócoli a $42.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
- Chayote sin espinas a $16.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya.
- Jícama a $24.80 el kilo.
- Elote blanco a $9.80 la pieza.
- Flor de Jamaica a granel a $18.90 los 100 gramos.
- 20% de descuento en todas las Ensaladas Eva y Freshly
Carnes, pollos y pescados
- Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo.
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $54.00 el kilo.
- Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.
- Milanesa de Pollo fresca a $176.90 el kilo.
- Nuggets de Pechuga de Pavo a $88.00 el kilo.
- Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo.
- Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo.
- Molida de Cerdo 90/10 a $99.00 el kilo.
- Costilla cargada de Cerdo fresca a $129.00 el kilo.
- Milanesa de Res Pulpa negra Rancho Don Francisco Selecta a $249.00 el kilo.
- Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $99.00 el kilo.
- Molida de Res Pulpa negra 95/5 Rancho Don Francisco Selecta a $229.00 el kilo.
- Filete de Mojarra de granja congelado a $97.00 el kilo.
- Filete de Basa rojo congelado a $59.90 el kilo.
- Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo.
- Steak de Atún Aleta amarilla Gourmet a $249.00 el kilo.
- Camarón coctelero chico congelado a $129.00 el kilo.
- Posta de Basa a $54.90 el kilo.
- Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.
- Medallones de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.
- Huachinango Golfo ración a $199.00 el kilo.
- Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas.
Claves para maximizar tus compras en Soriana
Para sacar el mayor rendimiento económico durante la campaña de Martes y Miércoles del Campo, considera aplicar las siguientes recomendaciones durante tu recorrido o pedido digital:
- Organizar la lista según prioridades: Hacer un inventario de la alacena antes de comprar evita adquisiciones duplicadas y reduce el riesgo de mermas en la refrigeradora
- Evaluar el estado de maduración: Seleccionar piezas en distintos puntos de maduración ayuda a consumirlas paulatinamente a lo largo de la semana en perfecto estado
- Aprovechar las herramientas en línea: Hacer el pedido mediante los canales de compra en línea permite revisar las ofertas activas en tiempo real, comparar precios con calma y recibir los insumos directamente en casa