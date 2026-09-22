BBVA anuncia cambio de horario en sus sucursales en México: ¿Cuándo entra en vigor y cómo quedará?

BBVA El banco cambia horario de atención al cliente. (cuartoscuro y pexels)

BBVA contará con un nuevo horario. Las sucursales reducirán sus operaciones por media hora.

¿Cuál es el nuevo horario de BBVA?

BBVA, el banco con más clientes en México, cambiará su horario de atención al cliente en sucursales físicas. El vigente corre desde las 8:30 horas hasta el cierre a las 16:00 horas.

A través de sus redes sociales, el banco anunció que a partir del 5 de octubre, la apertura se atrasará por media hora, comenzando operaciones a las 9:00 horas. El cierre continuará siendo a las 16:00. También comunicaron que aquellas sucursales que operan en sábado mantendrán su horario para ese día.

No se dio una explicación sobre el porqué del cambio, pero posiblemente tiene que ver con tener el mismo horario que otros bancos, muchos de los cuales ya cuentan con la nueva jornada de BBVA.

En caso de que necesites realizar operaciones fuera de estos horarios, necesitarás acudir a la banca digital o a cajeros automáticos. De requerir asistencia por robo o extravío, puedes contactarte con BBVA al número 5552262663 para recibir asistencia las 24 horas del día.