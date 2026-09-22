Martimiércoles Chedraui 22 y 23 de septiembre de 2026: Los mejores precios en frutas y verduras

Martimiércoles de Chedraui 22 y 23 de septiembre de 2026: Los mejores precios en frutas y verduras

Llegar a la mitad de la semana con la despensa surtida no tiene precio. Para quienes buscan reducir el impacto de ir al súper sin dejar de lado la calidad de los alimentos, la tradicional jornada de promociones en el Martimiércoles de Chedraui representa un alivio para los hogares mexicanos.

A diferencia de otras cadenas, la iniciativa contempla este 22 y 23 de septiembre de 2026 con precios reducidos en frutas y verduras de temporada, además de oportunidades puntuales en el área de carnes y pescados.

Los descuentos imperdibles en la sección de frutas y verduras

El verdadero ahorro en la despensa se nota al adquirir aquellos insumos de uso cotidiano a un costo significativamente menor. Durante estos dos días, las mejores ofertas son:

Verduras

Manzana Golden chica en bolsa a $29.50 el kilo.

Papaya Maradol a $24.50 el kilo.

Frambuesa a $49.90 el domo de 170 g.

Flor de Jamaica Chedraui a $49.50 la bolsa de 250 g.

Toronja importada a $49.90 el kilo.

Tuna a $24.90 el kilo.

Zarzamora a $46.90 el domo.

Naranja Paramount a $39.90 el kilo.

Uva Globo Emperador a $47.90 el kilo.

Manzana roja mediana a $54.00 el kilo

Frutas

Aguacate Hass a $29.50 el kilo.

Papa blanca a $34.50 el kilo.

Acelgas a $6.90 el rollo.

Calabaza Castilla a $17.50 el kilo.

Chayote sin espinas a $19.50 el kilo.

Calabaza Italiana a $29.00 el kilo.

Chile Serrano a $34.90 el kilo.

Cilantro a $6.90 el rollo.

Pepino verde a $14.90 el kilo.

Pimiento verde a $59.00 el kilo.

Consejos para sacarle provecho al Martimiércoles

Para que tu experiencia de compra sea eficiente y realmente represente un beneficio a las finanzas del hogar, vale la pena tomar en cuenta estas recomendaciones prácticas: