Martimiércoles Chedraui 22 y 23 de septiembre de 2026: Los mejores precios en frutas y verduras

Llegar a la mitad de la semana con la despensa surtida no tiene precio. Para quienes buscan reducir el impacto de ir al súper sin dejar de lado la calidad de los alimentos, la tradicional jornada de promociones en el Martimiércoles de Chedraui representa un alivio para los hogares mexicanos.
A diferencia de otras cadenas, la iniciativa contempla este 22 y 23 de septiembre de 2026 con precios reducidos en frutas y verduras de temporada, además de oportunidades puntuales en el área de carnes y pescados.
Los descuentos imperdibles en la sección de frutas y verduras
El verdadero ahorro en la despensa se nota al adquirir aquellos insumos de uso cotidiano a un costo significativamente menor. Durante estos dos días, las mejores ofertas son:
Verduras
- Manzana Golden chica en bolsa a $29.50 el kilo.
- Papaya Maradol a $24.50 el kilo.
- Frambuesa a $49.90 el domo de 170 g.
- Flor de Jamaica Chedraui a $49.50 la bolsa de 250 g.
- Toronja importada a $49.90 el kilo.
- Tuna a $24.90 el kilo.
- Zarzamora a $46.90 el domo.
- Naranja Paramount a $39.90 el kilo.
- Uva Globo Emperador a $47.90 el kilo.
- Manzana roja mediana a $54.00 el kilo
Frutas
- Aguacate Hass a $29.50 el kilo.
- Papa blanca a $34.50 el kilo.
- Acelgas a $6.90 el rollo.
- Calabaza Castilla a $17.50 el kilo.
- Chayote sin espinas a $19.50 el kilo.
- Calabaza Italiana a $29.00 el kilo.
- Chile Serrano a $34.90 el kilo.
- Cilantro a $6.90 el rollo.
- Pepino verde a $14.90 el kilo.
- Pimiento verde a $59.00 el kilo.
Consejos para sacarle provecho al Martimiércoles
Para que tu experiencia de compra sea eficiente y realmente represente un beneficio a las finanzas del hogar, vale la pena tomar en cuenta estas recomendaciones prácticas:
- Comprar temprano o reservar en línea: Acudir durante las primeras horas de la jornada o utilizar la plataforma de compra en línea garantiza encontrar la mayor frescura y evitar el agotamiento de productos con gran demanda
- Priorizar insumos de alta durabilidad: Combinar verduras de hoja verde con tubérculos o frutos de mayor firmeza permite administrar los alimentos para que duren toda la semana sin desperdicios
- Aprovechar los programas de fidelidad: Utilizar monederos o tarjetas del supermercado ayuda a acumular puntos y obtener promociones bancarias adicionales al momento de pagar