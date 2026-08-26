KitchenAid acelera su innovación en México: Jessica González revela la estrategia para conquistar Latinoamérica

Jessica González — General Manager de KitchenAid Latinoamérica Foto: Cortesía

KitchenAid atraviesa una etapa de expansión en Latinoamérica en la que la innovación busca ir más allá de su emblemática batidora. La marca trabaja en la construcción de un ecosistema de cocina que incluye nuevas categorías, tecnología, diseño y soluciones pensadas para las necesidades particulares de los consumidores de la región.

“Estamos trabajando un poquito en generar un ecosistema de cocina”, explicó Jessica González, General Manager de KitchenAid Latinoamérica, quien destacó que la estrategia parte de una realidad cultural: en Latinoamérica, y particularmente en México, la cocina mantiene un papel central dentro del hogar.

La ejecutiva señala que uno de los objetivos es “simplificar lo complejo” mediante tecnología que permita hacer más sencillas las tareas cotidianas sin perder el componente humano. Desde preparar alimentos hasta recibir invitados, la intención es que los electrodomésticos ayuden a recuperar tiempo para convivir.

México, laboratorio de innovación para KitchenAid

Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia es el desarrollo de nuevas tecnologías para licuadoras. González explicó que México se convirtió en una referencia para el desarrollo global después de que equipos de distintas partes del mundo estudiaran los hábitos de consumidores y cocineros mexicanos.

El resultado fue una tecnología que permite incorporar ingredientes calientes directamente de la olla a la licuadora sin generar una explosión. “Por cómo cocinan los mexicanos”, explicó la ejecutiva, quien recordó que salsas, sopas y otros alimentos calientes forman parte habitual de la gastronomía nacional.

La estrategia, sin embargo, no se limita a México. KitchenAid busca desarrollar productos con relevancia internacional a partir de los aprendizajes obtenidos en diferentes mercados latinoamericanos.

Jessica González — General Manager de KitchenAid Latinoamérica Foto: Cortesía

Más categorías y nuevos lanzamientos

La marca también está acelerando el desarrollo de productos. Actualmente tiene presencia en México en ocho categorías y cerca de 200 referencias, además de accesorios y utensilios para quienes comienzan a cocinar.

González adelantó que la compañía prepara cinco nuevos productos para 2027, aunque por ahora no reveló detalles sobre las categorías. “Estamos acelerando la innovación, el lanzamiento para poder completar el ecosistema que es nuestra estrategia”, afirmó.

El diseño también forma parte de la propuesta de valor. KitchenAid busca que sus productos no solamente sean atractivos, sino que transmitan calidad a través de la experiencia de uso. La ejecutiva destacó el concepto de craftsmanship, relacionado con la atención al detalle en aspectos como el peso de una puerta, la sensación de una perilla o la facilidad para limpiar un producto.

En este proceso, la compañía también observa las particularidades de cada mercado. La idea no es trasladar una misma fórmula a toda Latinoamérica, sino identificar los hábitos y necesidades de cada país para convertirlos en oportunidades de innovación. Esa lectura regional resulta especialmente relevante en una categoría donde las costumbres culinarias pueden cambiar considerablemente de un territorio a otro.

El consumidor latino como protagonista

Para González, el futuro de la marca también pasa por escuchar las diferencias culturales de cada mercado. Mientras México destaca por categorías como licuadoras, otros países tienen mayor demanda de productos relacionados con repostería, café, jugos o diferentes preparaciones.

Aun con esas diferencias, identifica algo en común: “El consumidor se parece más de lo que creemos; busca calidad, buen servicio, diseño y durabilidad”.

La estrategia comercial también apuesta por un modelo multicanal, con distribuidores, tiendas físicas, sitios propios de KitchenAid y plataformas digitales. La intención es que el consumidor pueda decidir dónde y cómo comprar.

De cara a los próximos años, el reto para González es mantener un crecimiento estratégico y llevar la voz del consumidor latinoamericano a las decisiones globales de la compañía. “Cómo traemos la voz del consumidor latino a la organización, eso ha sido uno de mis desafíos”, señaló.

Para KitchenAid, esta transformación representa una oportunidad para fortalecer su presencia regional sin perder los elementos que han construido su identidad. La combinación de innovación, diseño, tecnología y conocimiento de los hábitos locales será determinante para que la marca siga ampliando su presencia en los hogares latinoamericanos y convierta la cocina en un espacio donde sus productos tengan un papel cada vez más integral.