¿Qué dejó el Mundial 2026 en México? Ipsos revela lo que piensan los mexicanos

FIFA Fan Festival ¿Pantalla gigante y paraguas? Así estará el clima en el Zócalo para la Final del Mundial 2026 (Cuartoscuro)

El Mundial 2026 terminó dejando una fotografía mucho más compleja de la experiencia mexicana de lo que podría suponerse a primera vista. Aunque antes del torneo existían dudas relacionadas con la seguridad, la inflación, la infraestructura, la organización y el uso de recursos públicos, una vez concluida la competencia la percepción general de los mexicanos resultó ser mayoritariamente positiva.

El estudio “Post Mundial: Mundial de futbol 2026 en México”, elaborado por Ipsos en México, revela que 71% de los entrevistados está satisfecho con que el país haya sido una de las sedes del torneo, mientras que 77% considera que haber recibido el Mundial fue motivo de orgullo.

Sin embargo, el balance no fue completamente favorable. La investigación también muestra una marcada diferencia entre la valoración que los mexicanos hicieron del Mundial como experiencia y la percepción que tienen sobre algunas de las instituciones involucradas en su organización.

Uno de los contrastes más llamativos es precisamente el relacionado con la FIFA: siete de cada 10 entrevistados tienen una percepción negativa de la organización, mientras que solamente 29% la considera confiable y 37% la percibe como transparente.

El Mundial dejó orgullo entre los mexicanos

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que el impacto más favorable del Mundial en México no estuvo necesariamente relacionado con el dinero, sino con las emociones y la identidad colectiva.

Para 77% de los entrevistados, el torneo representó un motivo de orgullo. Además, 80% considera que el evento ayudó a conectar a los mexicanos, mientras que 76% cree que permitió mostrar al mundo lo mejor del país.

Otro de los indicadores relevantes aparece en materia turística: 84% de los encuestados considera que el Mundial abrió las puertas de México hacia el extranjero y ayudó a impulsar el turismo.

De esta manera, la evaluación posterior al torneo parece alejarse de algunas de las preocupaciones que dominaron la conversación previa al evento. La experiencia final fue valorada de manera más positiva de lo que muchos mexicanos esperaban antes de que comenzaran los partidos.

La participación de México también dejó emociones predominantemente positivas.

Al preguntar por los sentimientos que generó el desempeño de la Selección Nacional, 29% mencionó orgullo y patriotismo, 21% habló de satisfacción, 19% de alegría y felicidad, y 12% de esperanza y optimismo.

En contraste, únicamente 10% de los entrevistados señaló emociones como frustración o decepción.

La evaluación del desempeño deportivo también fue favorable. 46% calificó la actuación de la Selección Mexicana como muy buena, mientras que otro 36% la consideró excelente.

Esto muestra que, pese a las expectativas y a la frustración que pudo provocar no avanzar más lejos en el torneo, el balance ciudadano sobre la actuación del equipo mexicano permaneció principalmente positivo.

FIFA, el gran contraste después del Mundial

Mientras el Mundial recibió una valoración favorable, la percepción sobre la FIFA fue considerablemente más crítica.

De acuerdo con Ipsos, siete de cada 10 mexicanos entrevistados tienen una opinión negativa sobre la FIFA.

Solamente 29% considera que la organización es confiable, mientras que 37% la percibe como transparente.

El contraste resulta especialmente relevante porque evidencia que la valoración de un gran evento deportivo no necesariamente se traslada a las instituciones responsables de organizarlo.

Fernando Álvarez Kuri, Senior Business Director para Ipsos en México, explicó que los resultados muestran una diferencia clara entre la percepción del evento y la de quienes están detrás de su organización.

En otras palabras, el público mexicano pudo disfrutar y valorar positivamente el Mundial, al mismo tiempo que mantuvo una mirada crítica sobre la FIFA y algunos de los temas polémicos asociados con el torneo.

Corrupción en la FIFA El Mundial 2026 se ha caracterizado por acusaciones de corrupción dentro del mundo del futbol. (EFE)

Seguridad durante el Mundial: hubo problemas, pero no dominaron la evaluación

Antes de la competencia, uno de los principales temores estaba relacionado con la seguridad. Sin embargo, durante los festejos los asistentes sí identificaron diferentes situaciones problemáticas.

El 64% observó aglomeraciones excesivas, mientras que 52% percibió un consumo excesivo de alcohol.

Además, 48% dijo haber sido testigo de peleas o disturbios, 34% detectó conductores peligrosos y 25% señaló problemas de seguridad durante los festejos.

A pesar de estos señalamientos, la evaluación general de las medidas implementadas fue relativamente favorable.

66% de los entrevistados consideró adecuadas las medidas de seguridad, mientras que la gestión de las autoridades recibió una calificación promedio de 7.4 sobre 10.

Los datos muestran así una situación dual: existieron problemas visibles durante las celebraciones, pero estos no fueron suficientes para cambiar de manera drástica la percepción general sobre la organización del evento.

¿El Mundial benefició económicamente a México?

La economía es otro de los puntos donde aparecen opiniones divididas.

Por un lado, 69% de los mexicanos considera que el Mundial tuvo un impacto económico positivo.

Entre los principales factores asociados con ese impacto aparecen el aumento del turismo, mencionado por 77%, el fortalecimiento del comercio local, señalado por 59%, y la promoción internacional de México, con 57%.

Pero esa percepción positiva convive con importantes preocupaciones.

Más de la mitad de los entrevistados, 54%, percibe un aumento de precios e inflación relacionado con el contexto del Mundial.

Pato Merlín CIUDAD DE MÉXICO, 29JUNIO2026.- El pato “Merlín”, que alcanzó gran popularidad durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aumentó su fama tras aparecer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó a ser comercializado en forma de peluche por vendedores ambulantes en la colonia Condesa, con un precio aproximado de 400 pesos. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El mismo porcentaje considera que los principales beneficios económicos quedaron en manos de las grandes empresas y también señala posibles desvíos de recursos.

Por otra parte, 52% menciona la existencia de obras inconclusas y un posible incremento del endeudamiento público.

Por ello, el estudio plantea una de las principales contradicciones del balance posterior al torneo: los mexicanos reconocen que el Mundial generó actividad económica, turismo y promoción internacional, pero no todos consideran que esos beneficios hayan llegado de manera equilibrada a la población.

¿Cómo vivieron los mexicanos el Mundial 2026?

A pesar de la enorme presencia del torneo en espacios públicos, estadios, Fan Fest y celebraciones, la gran mayoría de los mexicanos vivió el Mundial desde casa.

88% de los entrevistados aseguró haber seguido el torneo desde su hogar, mientras que solamente 12% acudió a un estadio.

El alcance del evento, sin embargo, fue prácticamente nacional: 98% vio al menos un partido y 69% siguió todos o la mayoría de los encuentros.

Estos números muestran que la experiencia mundialista no dependió necesariamente de asistir a una sede o comprar un boleto. Para millones de aficionados, el Mundial se convirtió principalmente en una experiencia doméstica, compartida a través de la televisión, las plataformas digitales y las redes sociales.

Televisión abierta, ViX y redes sociales: así se siguió el Mundial

La televisión abierta continuó siendo el principal medio para seguir los partidos.

Según Ipsos, 64% de los entrevistados utilizó televisión abierta para consumir contenidos relacionados con el Mundial.

Después apareció ViX, con 36%, mientras que las redes sociales como YouTube, Facebook y TikTok también tuvieron una participación importante en la conversación y seguimiento del torneo.

Esto confirma que, aunque las plataformas digitales tienen cada vez mayor peso en el consumo deportivo, la televisión abierta continúa teniendo una enorme capacidad para alcanzar audiencias masivas durante acontecimientos de esta magnitud.

Fan Fest y Ángel de la Independencia: entre emoción y saturación

Las actividades presenciales también formaron parte importante de la experiencia mundialista.

Entre las actividades más populares estuvieron las visitas al Fan Fest, con 26%, el intercambio de estampas, con 24%, y la asistencia a eventos o sorteos relacionados con el torneo, con 18%.

También participaron aficionados en activaciones de marcas patrocinadoras, con 14%, y en watch parties para ver los partidos, con 8%.

¿A qué hora abre el Fan Fest en el Zócalo de CDMX? Horarios para el partido México vs Ecuador Conoce a partir de qué hora podrás ingresar al Fan Fest Zócalo de CDMX para ver el partido de México vs. Ecuador (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, los grandes espacios de celebración también enfrentaron críticas.

Entre quienes acudieron al Fan Fest y al Ángel de la Independencia, 38% describió la experiencia como positiva.

Pero 27% consideró que había demasiada gente, 25% señaló falta de seguridad y 21% consideró que faltó organización y control.

Solamente 7% respondió que no acudió a estas celebraciones.

¿Quiénes fueron los jugadores más destacados?

La percepción de los aficionados también dejó algunos nombres destacados.

El futbolista que más llamó la atención de los entrevistados fue Julián Quiñones, con 16%, seguido por Erling Haaland, con 14%, y Gilberto Mora, con 6%.

El estudio también preguntó qué fue lo que más sorprendió a los aficionados durante el torneo.

La respuesta principal fue el desempeño de Cabo Verde, con 22%, seguido por el campeonato de España, con 11%, y el desempeño de México, con 10%.

Estos resultados reflejan que la conversación del Mundial no se limitó a las grandes selecciones o a los jugadores más mediáticos, sino que también hubo espacio para las actuaciones inesperadas y las historias deportivas que sorprendieron a los aficionados.

El álbum del Mundial tampoco fue para todos

El tradicional álbum oficial de estampas tuvo una participación menor de la que podría imaginarse.

60% de los entrevistados no coleccionó el álbum, mientras que 27% lo hizo de manera parcial.

Solamente 13% consiguió completarlo.

El dato ofrece una perspectiva interesante sobre el consumo de productos asociados con el Mundial y muestra que, aunque las estampas continuaron formando parte de la tradición mundialista, completar el álbum fue una experiencia reservada para una minoría.

Set de actualización Panini 2026 | Julián Quiñones vuelve a quedar fuera de esta edición. (Cuartoscuro)

La conversación digital terminó con balance positivo

Después del torneo, la conversación en plataformas digitales mantuvo una tendencia predominantemente favorable.

De acuerdo con Ipsos, 68% de la conversación digital posterior al Mundial tuvo un balance positivo, concentrándose principalmente en la experiencia mundialista, el ambiente del torneo, los anfitriones y los momentos deportivos.

El 32% restante correspondió a conversaciones negativas.

Entre los principales temas de discusión aparecieron la eliminación de México, las acusaciones de favoritismo hacia Argentina, los cuestionamientos al arbitraje, la FIFA y Gianni Infantino, además de las controversias disciplinarias.

La final entre España y Argentina también formó parte de los temas que generaron mayor conversación.

El Mundial terminó siendo una experiencia más positiva de lo esperado

El estudio de Ipsos permite observar el Mundial 2026 desde una perspectiva que va más allá de los resultados deportivos.

La fotografía posterior al torneo muestra a una población que, en términos generales, se siente satisfecha de que México haya sido sede y considera que el evento generó orgullo, unión y promoción internacional.

Al mismo tiempo, persisten cuestionamientos relacionados con los precios, la distribución de los beneficios económicos, las obras, el gasto público y la actuación de las instituciones.

La FIFA representa el ejemplo más evidente de esta contradicción: mientras el evento recibió una evaluación favorable, la organización responsable obtuvo una percepción considerablemente más negativa.

El Mundial también dejó claro que la experiencia mundialista mexicana no ocurrió únicamente dentro de los estadios. Para la mayoría, el torneo se vivió desde casa, frente al televisor o a través de plataformas digitales, pero con una intensidad suficiente para involucrar a prácticamente todo el país.

Más allá de las polémicas, el balance de Ipsos muestra que el Mundial logró convertirse en un acontecimiento emocionalmente relevante para los mexicanos, aunque sus beneficios económicos y sus costos siguen siendo objeto de debate.

La Derrota CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Con un marcador final 3-0 de México contra Inglaterra, la Selección Mexicana fuera de la Copa del Mundo 2026 en octavos de final. En la imagen, aficionados rezaron durante el partido durante el partido en el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Cómo se realizó el estudio de Ipsos?

Los resultados forman parte de una encuesta realizada por Ipsos en México a 500 adultos, mediante su plataforma en línea Global Advisor.

Ipsos es una empresa internacional de investigación de mercados y opinión pública que opera en 90 mercados y cuenta con casi 20 mil empleados. La compañía fue fundada en Francia en 1975 y desarrolla investigaciones mediante encuestas, observación, monitoreo de redes sociales y técnicas cualitativas.

El estudio “Post Mundial: Mundial de futbol 2026 en México” busca identificar las percepciones de los mexicanos después de la celebración del torneo y poner en perspectiva aspectos como la experiencia ciudadana, las emociones, la seguridad, la economía, el consumo de contenidos y la percepción de las instituciones involucradas.