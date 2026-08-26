Profeco comparte alerta por 6 mil 494 aspiradoras marca Rowenta que presentan sobrecalentamiento interno

Profeco comparte alerta por 6 mil 494 aspiradoras marca Rowenta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Groupe SEB México difundieron una alerta derivado del posible sobrecalentamiento de un componente interno del paquete de baterías al momento del uso en 6 mil 494 aspiradoras marca Rowenta, modelos X-Force 14.60 (RH99A2U1), XForce 15.60 (RH99F2U1) y batería Versatile X-Force 32,4V referencia ZR0097U2.

Por ello se hace el llamado a la revisión de las unidades; dicha falla tiene la posibilidad de generar humo localizado y, en circunstancias excepcionales, efectos térmicos visibles, por lo que la empresa solicita a las y los propietarios dejar de utilizar temporalmente el producto hasta realizar el reemplazo de la batería afectada por una versión mejorada que elimina el problema identificado y el riesgo. Cabe destacar que la reparación no tendrá costo alguno.

Para solicitar información detallada, las y los interesados pueden acudir con los distribuidores autorizados, llamar a los números telefónicos 55 5283 9354 y 55 5283 9355; comunicarse por WhatsApp al 55 5283 9354 o ingresar al sitio web https://www.rowenta.com.mx/contacto/.

El cumplimiento de la campaña, con vigencia por tiempo indefinido, será vigilado por la Profeco. Asimismo, la institución pone a disposición de la población el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las cuentas oficiales en X, @AtencionProfeco y @Profeco, y en Facebook, ProfecoOficial.