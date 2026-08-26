¿Huelga en Volkswagen?: trabajadores siguen sin acuerdo salarial; esto se sabe del posible paro

¿En que va la mesa de negociaciones de Volkswagen? Foto: IA

La relación laboral entre la empresa automotriz Volkswagen y sus trabajadores está en un punto de inflexión en el que las negociaciones serán clave para evitar una posible huelga en la planta de Puebla.

En este sentido, a pesar de que se han llevado a cabo mesas de negociación, el acuerdo entre ambas partes aún no llega, lo que abre la posibilidad de un estallido de un paro de labores.

Estos acuerdos buscan subsanar desacuerdos laborales y contractuales por parte de los trabajadores mientras se acerca el nuevo plazo establecido por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Para entender el conflicto dentro de la automotriz, vale la pena señalar que existen dos componentes principales. Por un lado se encuentra el porcentaje de aumento salarial que exigen los trabajadores; y por el otro, el proceso interno de reelección sindical. Estos aspectos son los que han desatado la pugna que corre el riesgo de convertirse en un estallido de huelga.

¿Cuánto piden los trabajadores de Volkswagen?

La representación del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos (SITIAVW), encabezada por Hugo Tlalpan, mantiene una demanda de 12.01% de incremento salarial.

Sin embargo, la contrapropuesta de Volkswagen contempla un aumento de 5,6% aplicado a los topes salariales, que representa una propuesta global de 7,95%. Esta diferencia es uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.

Asimismo, la empresa señaló que está dispuesta a negociar atendiendo a las exigencias salariales de los trabajadores, pero sin comprometer la estabilidad económica de la planta a largo plazo.

Cabe destacar que las mesas de diálogo se han hecho bajo el respaldo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

¿Por qué es importante la reelección sindical en la negociación?

El otro aspecto que está metiendo presión en la mesa de negociaciones es la reelección sindical dentro de Volkswagen, pues el actual dirigente, Hugo Tlalpan, busca reelegirse en el cargo.

Esta situación complica el panorama general, ya que cualquier concesión alcanzada durante la revisión salarial puede tener impacto en las decisiones de la dirigencia frente a los trabajadores. Por tanto, el factor electoral se suma a la exigencia de los trabajadores sobre su petición de aumentos salariales.

Entonces… ¿Habrá huelga en Volkswagen o no?

Hasta este momento, se sabe que el proceso obtuvo una prórroga de tres días. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos fijó como nueva fecha límite este miércoles 26 de agosto de 2026 a las 11:00 horas para concluir la revisión contractual y salarial.

No obstante, al momento de escribir esta nota, aún no se conoce el fallo por parte del Tribunal. Sin embargo, la posibilidad de una paralización de actividades continúa vigente.

Cabe destacar que no es la primera vez que Volkswagen enfrenta un conflicto de esta naturaleza, pues en 2009 trabajadores de la empresa alemana colocaron banderas rojinegras en las instalaciones de la planta debido a una negociación fallida en sus salarios.

Sin embargo, la huelga sólo duró cinco días.

Por ahora, el desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para reducir la brecha entre sus propuestas y alcanzar un acuerdo antes de que venza la prórroga. La negociación de Volkswagen se convierte así en uno de los conflictos laborales más relevantes de la industria automotriz mexicana durante 2026.