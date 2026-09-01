Grupo Andrade evoluciona de la venta de autos a los servicios integrales de movilidad

Grupo Andrade transformó su modelo de negocio para responder al crecimiento de las necesidades de movilidad de las empresas y los ciudadanos. La organización, que nació en 1926 alrededor de la venta de automóviles, dejó de concentrar su actividad exclusivamente en la distribución para desarrollar servicios vinculados con las distintas etapas de acceso, uso y administración de un vehículo.

Esta evolución de 100 años incluye la incorporación de opciones de financiamiento y arrendamiento, mediante las cuales la compañía acompaña a clientes que buscan alternativas para utilizar vehículos sin limitarse a su compra directa. El cambio refleja la transformación de un mercado que demanda soluciones para personas que requieren un automóvil durante algunos días y para empresas que necesitan operar flotillas completas.

Financiamiento para nuevas necesidades de movilidad

Para Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade, la actualidad representa una etapa en la que el concepto de movilidad tiene un alcance diferente al que tenía en 1926. Las necesidades ya no se concentran únicamente en adquirir un automóvil, sino que abarcan distintas formas de acceso, utilización, mantenimiento y administración de los vehículos.

Bajo la conducción de Angel Mieres Zimmermann, Grupo Andrade incorporó actividades de financiamiento, arrendamiento, administración de flotillas, mantenimiento, renta de vehículos y logística. Con ello, la empresa construyó una cadena de movilidad total dentro de su cartera de productos y servicios para atender los requerimientos de ciudadanos y organizaciones.

Soluciones para empresas y ciudadanos

Dentro de esta estrategia, Integra Arrenda y Ultra Fleet Solutions atienden la administración y el arrendamiento de flotillas. Estas operaciones permiten que Grupo Andrade participe en la gestión de los vehículos utilizados por las empresas y amplíe su actividad más allá de la comercialización tradicional de automóviles.

La oferta se complementa con Velbus, que participa en transporte y logística, mientras Qardeal proporciona servicios de renta diaria de vehículos. Así, la compañía puede atender a una persona que necesita una unidad durante un periodo corto, a una empresa que requiere una flotilla o a una organización interesada en administrar el transporte de mercancías.

El desarrollo de estas unidades representa un cambio significativo para una empresa que comenzó con una agencia Ford y que ahora participa en diferentes modalidades de acceso, uso y administración de vehículos. A 100 años de su fundación, Grupo Andrade acompaña la evolución del mercado con opciones de financiamiento y servicios integrales de movilidad, ajustados a las necesidades crecientes de las empresas y los ciudadanos.