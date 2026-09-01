Pizza de Little Caesars a 20 pesos este 1 de septiembre: ¿Cómo y dónde conseguir esta promoción?

Little Caesars La promoción estará disponible durante todo este martes 1 de septiembre en las sucursales de todo México.

Este martes 1 de septiembre es un día de suerte para quienes aman la pizza, porque Little Caesars lanzó una promoción muy especial. La popular marca se encuentra celebrando el día de hoy su veinte aniversario, por lo que estará aplicando un descuento muy especial a sus productos, y es que si ya tenían un precio más económico que la mayoría de sus competidores, ahora podrás disfrutarla por sólo 20 pesos. Esto es lo que tienes que saber.

Little Caesars a 20 pesos: ¿Cómo conseguir la oferta especial hoy en México

Por medio de sus redes sociales, Little Caesars anunció que este martes 1 de septiembre se encuentra celebrando su aniversario número 20 en nuestro país. Dos décadas desde que el ‘Pequeño César’ comenzó a operar con su formato de precio bajo y pizzas de pepperoni entregadas al momento y sin tiempo de espera.

Este formato de bajo costo y de fácil acceso la ha convertido en años recientes en una de las opciones preferidas del público mexicano: “Little Caesars nunca me preguntó si tenía dinero, sólo me preguntó si tenía hambre”, han destacado algunos usuarios para recalcar los momentos en el que la ‘Liru Sisa’ los sacó de un apuro.

Ahora, si compras una pizza de especializad 3 meat o Hula Hawaiian, la segunda te costará únicamente 20 pesos, teniendo así dos piezas prácticamente al precio de una para compartir con tu familia y amigos.

¿En dónde estará disponible la Little Caesars a 20 pesos en México?

La promoción estará disponible en todas las sucursales de la República Mexicana y durante todo este martes 1 de septiembre, por lo que lo único que tienes que hacer es ir a tu sucursal más cercana y solicitar la promoción para poder disfrutar de dos pizzas a este precio especial.