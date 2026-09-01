Martes y Miércoles del Campo Soriana HOY 1 y 2 de septiembre: lista de ofertas y precios

Este martes Soriana tiene activas sus promociones del Martes y Miércoles del Campo este 1 y 2 de septiembre de 2026, con descuentos en productos frescos y algunos alimentos básicos.

La campaña contempla opciones para diferentes presupuestos, desde frutas y verduras para completar la comida de la semana hasta pollo, cerdo, res, pescados y mariscos. Algunas promociones también están vinculadas al programa de puntos de la cadena.

¿Cuáles son las ofertas de Soriana del 1 y 2 de septiembre?

Frutas y verduras

Plátano a $12.50 el kilo.

Jitomate Guaje/Saladette a $15.80 el kilo (solo martes 01).

Manzana Golden en bolsa a $33.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo.

Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo.

Uva roja Globo a $23.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Melón Chino a $23.80 el kilo.

Naranja a $36.80 el kilo.

Tuna blanca a $29.80 el kilo.

Granada a $64.80 el kilo.

Ciruela roja a $69.80 el kilo.

Calabaza Criolla/Italiana a $18.50 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Ajo a granel a $16.90 los 100 gramos.

Chile Serrano a $52.80 el kilo.

Brócoli a $38.80 el kilo.

Col blanca a $19.80 el kilo.

Nopal entero a $36.80 el kilo.

Aquí hay un detalle importante: algunas promociones están sujetas a condiciones específicas, como la acumulación de puntos, y los precios pueden cambiar según la sucursal o disponibilidad.

Ofertas en pollo, carne y pescados de Soriana

El departamento de carnes también tiene varias opciones para quienes quieren resolver buena parte del menú de la semana.

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo.

Milanesa de Res Pulpa blanca a $188.90 el kilo.

Menudo o Panza de Res a $98.90 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pïlgrim’s en charola a $159.90 el kilo.

Milanesa de Pollo delgada Pïlgrim’s en charola a $176.90 el kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $88.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo fresca a $94.90 el kilo.

Chamberete de Res Platanillo Rancho Don Francisco Selecta a $205.00 el kilo.

Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $105.00 el kilo.

Molida de Cerdo a $105.00 el kilo.

Filete de Mojarra de granja congelado a $93.90 el kilo.

Camarón coctelero chico congelado a $138.00 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo.

Barrita de Surimi Cangrejo a $99.00 el kilo.

Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.

Medallón de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.

Salmón ahumado Valley Foods Fresh triopack a $249.00 el empaque de 340 g.

Sierra o congelada a $79.90 el kilo.

Huevo blanco Precíssimo a $55.50 la tapa de 30 piezas.

¿Qué conviene comprar en Soriana esta semana?

Si el objetivo es cuidar el presupuesto, una buena estrategia puede ser comenzar por los productos que realmente hacen falta en casa y después comparar precios.

Entre los productos que pueden resultar interesantes por su precio están el plátano, jitomate, melón, uva, calabaza, col blanca y pollo entero. Para una compra más completa, también se pueden revisar las opciones de cerdo, pescado y huevo.

La clave está en no confundir una lista larga de descuentos con una obligación de comprar todo. El verdadero ahorro empieza cuando el carrito tiene lo que necesitas y no media tienda.