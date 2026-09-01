Martes de Frescura Walmart HOY 1 de septiembre: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes

Este martes 1 de septiembre de 2026 está vigente una nueva edición del Martes de Frescura Walmart, con precios especiales en frutas, verduras, carnes y otros productos para surtir la despensa.

La promoción tiene una vigencia limitada y puede consultarse tanto en establecimientos participantes como en la tienda en línea. Así que, si el refrigerador ya está pidiendo auxilio, este puede ser un buen momento para comparar precios antes de llenar el carrito.

¿Qué ofertas tiene Walmart este martes 1 de septiembre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunos básicos que suelen formar parte de la despensa semanal.

Frutas y verduras

Plátano Chiapas a $16.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala a $40.00 el kilo.

Sandía roja a $14.90 el kilo.

Zanahoria Baby a $33.00 el empaque de 340 g.

Lechuga Trío Eva a $44.00 el empaque.

La variedad incluye desde productos para preparar desayunos y colaciones hasta ingredientes para las comidas de la semana.

Carnes, pollos y pescados

El Martes de Frescura Walmart no se queda únicamente en frutas y verduras. Para quienes están pensando en el menú de los próximos días, también hay opciones en el área de carnes.

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo a $119.00 el kilo.

Walmart Coapa CDMX

El sitio CazaOfertas dio a conocer las ofertas de esta sucursal:

Melón Chino a $34.00 el kilo.

Piña Miel a $27.00 el kilo.

Sandía a $12.90 el kilo.

Jitomate Saladet a $21.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Naranja a $44.00 el kilo.

Mandarina a $60.00 la malla.

Pepino a $22.00 el kilo.

Aguacate Hass a $59.00 el kilo.

Cebolla blanca a $62.00 el kilo.

Limón con semilla a $60.00 la malla.

Limón sin semilla a $25.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $16.00 el kilo.

Manzana roja a $40.00 el kilo.

Granada a $69.00 el kilo.

Tuna a $49.00 el kilo.

Mango Paraíso a $26.00 el kilo.

Guayaba a $64.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $54.00 el kilo.

Jícama a $29.90 el kilo.

Tomate verde a $36.00 el kilo.

Aguacate Hass a $39.00 la malla.

Lechuga Romana a $24.90 la pieza.

Papa blanca a $60.00 el kilo.

Chayote sin espinas a $40.00 el kilo.

Cilantro a $11.90 el manojo.

Espinaca a $14.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Perejil a $10.90 el manojo.

Zanahoria a $15.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $39.90 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Elote blanco a $14.90 la pieza.

Brócoli a $59.00 el kilo.

Chile Serrano a $69.00 el kilo.

Chile Poblano a $30.00 el kilo.

Chile Jalapeño a $20.00 el kilo.

Camote a $98.00 el kilo.

Cebolla morada a $60.00 el kilo.

Pera Bosc a $46.00 el kilo.

Kiwi a $76.00 el kilo.

Manzana Golden a $58.00 el kilo.

Uva Red Globo a $38.00 el kilo.

Papaya a $40.00 el kilo.

Martes de Frescura Walmart: precios que debes revisar antes de pagar

Las promociones del supermercado pueden cambiar por disponibilidad y ubicación, así que lo más recomendable es verificar el precio correspondiente a la sucursal elegida antes de finalizar la compra.

Para quienes tienen la despensa pendiente, el Martes de Frescura Walmart del 1 de septiembre representa una oportunidad para buscar precios especiales en productos frescos y proteínas, especialmente si ya tenían contemplado realizar la compra esta semana.