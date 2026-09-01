Martimiércoles Chedraui HOY 1 y 2 de septiembre: estas son las ofertas en frutas y verduras

Chedraui activó su Martimiércoles este martes 1 y miércoles 2 de septiembre de 2026, con una nueva lista de precios especiales en frutas y verduras.
La promoción puede encontrarse en sucursales participantes y también mediante la tienda en línea, aunque la disponibilidad y algunos precios pueden cambiar dependiendo del establecimiento.
¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles Chedraui del 1 y 2 de septiembre?
La jornada incluye una combinación bastante amplia de frutas y verduras. Entre los precios más llamativos aparece:
Frutas
- Manzana Golden Chica en Bolsa: $34.50 por kg
- Plátano Chiapas: $12.50 por kg
- Frambuesa Domo: $48.00 por 170g
- Flor de Jamaica Chedraui: $49.50 por bolsa de 250g
- Manzana Pink Lady: $59.90 por kg
- Naranja Paramount: $46.90 por kg
- Pera Bartlett: $49.50 por kg
- Toronja Importada: $42.50 por kg
- Uva Verde: $69.00 por kg
- Zarzamora: $48.50 por pieza
Para quienes hacen las compras pensando en desayunos, colaciones o simplemente quieren tener fruta disponible durante la semana, hay varias alternativas en diferentes rangos de precio.
Verduras que tienen descuento en el Martimiércoles de Chedraui
En el área de verduras aparecen algunos de los precios más bajos de esta jornada:
Verduras
- Aguacate Hass: $34.50 por kg
- Zanahoria: $9.50 por kg
- Acelgas: $10.90 por rollo
- Aguacate Hass Enmallado: $26.90 por pieza
- Berenjena: $52.50 por kg
- Calabaza Italiana: $24.50 por kg
- Cilantro: $6.90 por rollo
- Coliflor Pre Enfriada: $34.50 por pieza
- Tomate Verde: $26.90 por kg
- Papa Blanca: $59.00 por kg
Un detalle importante: no todos los precios que aparecen en listados de ofertas corresponden necesariamente a todas las sucursales. Por eso, antes de hacer cuentas con precisión quirúrgica, conviene comprobar el costo disponible en la tienda donde se realizará la compra.
Martimiércoles Chedraui HOY: lo que debes revisar antes de comprar
El Martimiércoles Chedraui del 1 y 2 de septiembre llega con una selección amplia de frutas y verduras y algunos precios particularmente bajos en productos básicos.
Entre los que destacan por precio están zanahoria, cilantro, plátano Chiapas y acelgas. Para una compra más completa también aparecen manzana, aguacate, naranja, calabaza y tomate verde.
La mejor estrategia es:
- Hacer una lista antes de llegar al supermercado
- Comparar precios y aprovechar únicamente aquello que realmente forme parte de la despensa.