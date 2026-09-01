Martimiércoles Chedraui HOY 1 y 2 de septiembre: estas son las ofertas en frutas y verduras

Chedraui activó su Martimiércoles este martes 1 y miércoles 2 de septiembre de 2026, con una nueva lista de precios especiales en frutas y verduras.

La promoción puede encontrarse en sucursales participantes y también mediante la tienda en línea, aunque la disponibilidad y algunos precios pueden cambiar dependiendo del establecimiento.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles Chedraui del 1 y 2 de septiembre?

La jornada incluye una combinación bastante amplia de frutas y verduras. Entre los precios más llamativos aparece:

Frutas

Manzana Golden Chica en Bolsa: $34.50 por kg

Plátano Chiapas: $12.50 por kg

Frambuesa Domo: $48.00 por 170g

Flor de Jamaica Chedraui: $49.50 por bolsa de 250g

Manzana Pink Lady: $59.90 por kg

Naranja Paramount: $46.90 por kg

Pera Bartlett: $49.50 por kg

Toronja Importada: $42.50 por kg

Uva Verde: $69.00 por kg

Zarzamora: $48.50 por pieza

Para quienes hacen las compras pensando en desayunos, colaciones o simplemente quieren tener fruta disponible durante la semana, hay varias alternativas en diferentes rangos de precio.

Verduras que tienen descuento en el Martimiércoles de Chedraui

En el área de verduras aparecen algunos de los precios más bajos de esta jornada:

Verduras

Aguacate Hass: $34.50 por kg

Zanahoria: $9.50 por kg

Acelgas: $10.90 por rollo

Aguacate Hass Enmallado: $26.90 por pieza

Berenjena: $52.50 por kg

Calabaza Italiana: $24.50 por kg

Cilantro: $6.90 por rollo

Coliflor Pre Enfriada: $34.50 por pieza

Tomate Verde: $26.90 por kg

Papa Blanca: $59.00 por kg

Un detalle importante: no todos los precios que aparecen en listados de ofertas corresponden necesariamente a todas las sucursales. Por eso, antes de hacer cuentas con precisión quirúrgica, conviene comprobar el costo disponible en la tienda donde se realizará la compra.

Martimiércoles Chedraui HOY: lo que debes revisar antes de comprar

El Martimiércoles Chedraui del 1 y 2 de septiembre llega con una selección amplia de frutas y verduras y algunos precios particularmente bajos en productos básicos.

Entre los que destacan por precio están zanahoria, cilantro, plátano Chiapas y acelgas. Para una compra más completa también aparecen manzana, aguacate, naranja, calabaza y tomate verde.

La mejor estrategia es: