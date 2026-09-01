Perfil de John Ternus: ¿Quién es el nuevo CEO de Apple y qué cambios busca impulsar?

John Ternus (izquierda) y Tim Cook (derecha) Comienza nueva era en el liderazgo de Apple Inc.

John Ternus se ha convertido en el nuevo director ejecutivo (CEO) de Apple Inc. El diseñador de hardware releva a Tim Cook y enfrenta un panorama con ventajas y retos.

¿Quién es John Ternus, nuevo CEO de Apple?

Después de 15 años al mando de la compañía de Cupertino, Tim Cook deja su puesto como director ejecutivo y deja al mando a John Ternus. La decisión se anunció el 20 de abril y es efectiva a partir de hoy 1 de septiembre.

Cook tomó las riendas después del fallecimiento de Steve Jobs en 2011. Bajo su mandato, la valuación de la compañía pasó de alrededor de 350 mil millones de dólares a 4.5 billones (trillones en inglés) hoy en día. Ahora, se convertirá en presidente del consejo.

John Ternus trabaja con Apple desde 2001, desarrollándose desde entonces en el equipo encargado del diseño de productos. Se volvió en el vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013 y en 2021 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de su división. A diferencia de Cook, que siempre se ha desarrollado del lado administrativo, Ternus tiene un perfil tecnológico que puede llevar a la compañía en una nueva dirección. Se le reconoce su trabajo en los productos iPad, AirPods y la reciente línea de Mac con chip Apple Silicon.

El futuro de Apple bajo John Ternus

Actualmente, el ecosistema de Apple cuenta con más de 2 mil millones de usuarios globales. Esto se traduce a 100 mil millones de dólares anuales, valuada a más de 4.5 billones con 416 mil millones de dólares en ingresos anuales y 112 mil millones en ganancias.

Sin embargo, la compañía enfrenta nuevos retos, el principal siendo la Inteligencia Artificial (IA). No sólo se trata de ponerse al corriente en la carrera por desarrollar un modelo de IA avanzado —compitiendo contra Google, OpenAI y otras compañías que han invertido más en el sector— sino también manejar la crisis de memoria RAM, la cual ya provocó un alza de precios en los productos de Apple.

El panorama arancelario también es algo con lo que lidiar, pues la guerra económica entre Estados Unidos y China en los últimos años ha limitado la manufactura de Apple en el país asiático. John Ternus deberá supervisar la mudanza de sus fábricas a países como India si no quiere enfrentar un aumento de precio en la importación y exportación de sus productos.

Además, deberá llevar a Apple a innovar de manera exitosa, pues los lentes Apple VisionPro no tuvieron el éxito deseado y en 2024 se canceló el auto eléctrico que tenían planeado por una década. Pronto se estrena el primer teléfono plegable en la línea de Apple, y su desempeño será un indicador clave de cómo para la dirección en que la compañía lleve sus productos.

La primera gran acción para Ternus llegará el 9 de agosto, cuando se suba al escenario para presentar la nueva línea de dispositivos con el sello de la manzana mordida.