Manzanillo alcanza 80% de ocupación en vuelos al AIFA y anuncia nueva ruta con Tijuana

Aeropuerto Internacional de Manzanillo Foto: Cortesía Grupo Aeroportuario

Manzanillo atraviesa un momento importante para su conectividad aérea. El puerto colimense no solo mantiene su peso como uno de los principales puntos logísticos de México, también comienza a consolidar nuevas alternativas para recibir viajeros desde distintas regiones del país.

Una muestra de ello es el comportamiento que ha tenido la ruta operada por Viva Aerobus entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Manzanillo, que alcanzó una ocupación promedio cercana al 80% durante sus primeros dos meses de operación, de acuerdo con información proporcionada por la propia aerolínea a la Subsecretaría de Turismo de Colima.

El resultado representa una señal positiva para la conectividad del destino, particularmente porque la ruta atiende tanto a viajeros que llegan por motivos turísticos como a personas que se desplazan por cuestiones de negocios.

Aeropuerto de Manzanillo Foto: Manzanillo TV

¿Por qué es importante esta nueva ruta?

La conexión entre el AIFA y Manzanillo comenzó operaciones en julio de 2026. Durante su vuelo inaugural registró una ocupación de 67.9%, y posteriormente el promedio de los primeros dos meses llegó aproximadamente al 80%.

Para Manzanillo, el dato es relevante porque una mayor oferta aérea puede facilitar la llegada de visitantes desde la zona centro del país y, al mismo tiempo, favorecer los desplazamientos relacionados con la actividad empresarial y portuaria.

El puerto es un punto estratégico para el comercio exterior mexicano y concentra una importante actividad relacionada con el movimiento de mercancías. Por ello, mejorar sus conexiones aéreas no solamente tiene una lectura turística: también puede contribuir a hacer más accesible el destino para viajeros corporativos y personas vinculadas con la actividad económica de la región.

La respuesta de los pasajeros también abrió la puerta para ampliar la oferta durante una de las épocas de mayor movimiento del año.

Aeropuerto Internacional de Manzanillo Foto: Cortesía Grupo Aeroportuario

¿A partir de cuándo estará disponible la conexión Tijuana-Manzanillo?

A partir del 17 de diciembre de 2026, Viva Aerobus incorporará una conexión exprés entre Tijuana y Manzanillo.

Una de las principales características de este servicio es que contempla una escala técnica de aproximadamente 30 minutos en el AIFA, pero sin que los pasajeros tengan que cambiar de avión o realizar un transbordo. La alternativa permitirá conectar a Manzanillo con el noroeste de México de una manera más práctica.

La nueva conexión resulta especialmente relevante para ampliar el mercado potencial de visitantes procedentes de Baja California y otras zonas del noroeste, además de generar una alternativa para quienes necesitan desplazarse entre ambas regiones.

La propia aerolínea ya contempla Tijuana y Felipe Ángeles entre las rutas relevantes desde Manzanillo, mientras que sus canales de venta muestran opciones para viajar entre Tijuana y el puerto colimense.

Más vuelos durante la temporada de invierno

La conectividad entre Manzanillo y el centro del país también tendrá un refuerzo durante la temporada invernal.

Desde el 17 de diciembre se añadirá una nueva frecuencia los sábados, con lo que la ruta entre Manzanillo y el AIFA llegará a cuatro vuelos semanales, de acuerdo con lo informado por el subsecretario de Turismo de Colima, Jorge Padilla.

La ampliación llega justo antes de uno de los periodos tradicionalmente más importantes para los destinos turísticos de playa. Para Manzanillo, contar con más opciones de traslado puede ayudar a captar una mayor cantidad de visitantes durante las vacaciones de invierno y facilitar los viajes de quienes buscan pasar unos días en la costa del Pacífico.

Aeropuerto Internacional de Manzanillo Foto: Gobierno de Colima

Los boletos para las nuevas opciones ya se encuentran disponibles a través de los canales de Viva Aerobus, aunque las tarifas y disponibilidad pueden cambiar dependiendo de la fecha de viaje.

Manzanillo busca ampliar sus mercados turísticos

El fortalecimiento de las rutas aéreas forma parte de una estrategia más amplia para incrementar la presencia de Manzanillo entre viajeros de diferentes puntos de México.

De acuerdo con Jorge Padilla, la Subsecretaría de Turismo de Colima mantiene acciones de promoción para dar mayor visibilidad al destino, incluyendo campañas digitales, publicidad exterior y presencia en espacios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Con la llegada de la conexión con Tijuana, estas acciones también se extenderán hacia el noroeste del país.

El objetivo es que la conectividad no se limite a incrementar el número de vuelos, sino que se traduzca en una mayor llegada de turistas y viajeros de negocios.

Aeropuerto Internacional de Colima Foto: Cortesía Índira Vizcaíno

En este contexto, el 80% de ocupación registrado por la ruta AIFA-Manzanillo funciona como un indicador de la demanda que existe por viajar hacia el destino y como un argumento para continuar explorando nuevas conexiones.

Para Manzanillo, el reto ahora será mantener ese interés y convertir la mayor conectividad aérea en más visitantes, actividad turística y oportunidades para el sector empresarial. La llegada de una conexión con Tijuana y el incremento de frecuencias durante el invierno representan, en ese sentido, un paso más para fortalecer la posición del puerto como destino turístico y económico del Pacífico mexicano.