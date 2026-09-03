WSOP Circuit México 2026: fechas, sede, torneos y cómo participar

WSOP Circuit llega por primera vez a la Ciudad de México Foto: Cortesía

México vuelve a colocarse en el radar internacional como sede de grandes espectáculos. Esta vez, la protagonista no será una pista de carreras ni un escenario musical, sino una de las competencias de póker más reconocidas a nivel mundial.

El World Series of Poker Circuit (WSOP-C) llegará por primera vez a la Ciudad de México con una edición que reunirá a jugadores profesionales, aficionados, celebridades y figuras del entretenimiento. El festival se realizará del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026 en el Hotel Barceló México Santa Fe, como parte de una alianza entre el World Series of Poker Circuit y Big Bola Casinos.

La competencia contempla 12 eventos oficiales de anillo, además de satélites y distintas actividades alrededor del festival, por lo que no está dirigida únicamente a jugadores profesionales.

WSOP Circuit llega por primera vez a la Ciudad de México Foto: Cortesía

¿Cuándo y dónde será el WSOP Circuit México 2026?

El WSOP Circuit México 2026 tendrá como sede el Hotel Barceló México Santa Fe, en Ciudad de México, y se desarrollará durante 12 días.

La programación contempla torneos con diferentes modalidades y rangos de inscripción. Entre ellos destaca el Main Event, considerado el torneo central de esta primera edición en la capital mexicana.

Los 12 eventos oficiales de anillo son:

Evento 1 – The Opener Mystery Bounty: del 31 de agosto al 2 de septiembre, con un buy-in de $8,000 pesos .

del 31 de agosto al 2 de septiembre, con un buy-in de . Evento 2 – Mini Main Event: del 2 al 4 de septiembre, con un buy-in de $8,000 pesos .

del 2 al 4 de septiembre, con un buy-in de . Evento 3 – Pot-Limit Omaha: 2 y 3 de septiembre, con un buy-in de $6,400 pesos .

2 y 3 de septiembre, con un buy-in de . Evento 4 – NLH 8-Max: 4 de septiembre, con un buy-in de $6,400 pesos .

4 de septiembre, con un buy-in de . Evento 5 – NLH KO Bounty: 4 y 5 de septiembre, con un buy-in de $16,000 pesos .

4 y 5 de septiembre, con un buy-in de . Evento 6 – Main Event: del 5 al 11 de septiembre, con un buy-in de $27,200 pesos .

del 5 al 11 de septiembre, con un buy-in de . Evento 7 – Turbo Bounty KO: 5 de septiembre, con un buy-in de $8,000 pesos .

5 de septiembre, con un buy-in de . Evento 8 – High Roller: 6 y 7 de septiembre, con un buy-in de $48,000 pesos .

6 y 7 de septiembre, con un buy-in de . Evento 9 – PLO Championship: 7 y 8 de septiembre, con un buy-in de $12,800 pesos .

7 y 8 de septiembre, con un buy-in de . Evento 10 – Big Roller Mystery Bounty: 9 y 10 de septiembre, con un buy-in de $16,000 pesos .

9 y 10 de septiembre, con un buy-in de . Evento 11 – The Closer: 10 y 11 de septiembre, con un buy-in de $8,000 pesos .

10 y 11 de septiembre, con un buy-in de . Evento 12 – Ring Turbo Deepstack: 11 de septiembre, con un buy-in de $4,800 pesos.

WSOP Circuit llega por primera vez a la Ciudad de México Foto: Cortesía

Main Event del WSOP Circuit México 2026

El Main Event, con un buy-in de 27,200 pesos, será uno de los momentos más importantes del festival.

La competencia comenzará el 5 de septiembre a las 12:00 horas y contará con cinco vuelos clasificatorios, identificados de 1A a 1E.

Posteriormente, los jugadores avanzarán al Día 2, programado para el 9 de septiembre, mientras que el Día 3 se disputará el 10 de septiembre.

La competencia llegará a su desenlace el 11 de septiembre, cuando se dispute la mesa final televisada para definir al campeón del torneo.

Junto al Main Event, el High Roller, de $48,000 pesos, y el Big Roller Mystery Bounty, de $16,000 pesos, serán otras de las competencias de mayor nivel dentro de esta primera parada.

¿Quién puede jugar en el WSOP Circuit México?

Una de las características que pueden llamar más la atención de los aficionados es que no es necesario ser jugador profesional o celebridad para participar.

De acuerdo con la información del festival, los eventos son abiertos y pueden participar personas mayores de edad que cumplan con las condiciones de inscripción correspondientes.

Además de los torneos principales, habrá satélites desde $1,920 pesos, que ofrecen una alternativa para quienes buscan acceder a competencias como el Main Event, High Roller y Big Roller sin cubrir directamente el buy-in completo.

También se contemplan satélites diarios durante el festival.

Esto abre la puerta para que aficionados mexicanos y extranjeros puedan experimentar de primera mano un torneo perteneciente al circuito internacional del WSOP.

PokerGO en Español transmitirá el torneo

La primera edición del WSOP Circuit en Ciudad de México también tendrá una importante presencia digital.

PokerGO en Español será la plataforma encargada de transmitir en vivo la serie durante los días del festival, incluyendo la mesa final televisada del Main Event.

La cobertura permitirá que los aficionados al póker que no puedan acudir al Hotel Barceló México Santa Fe puedan seguir la acción desde México y otros países de habla hispana.

PokerGO es una plataforma especializada en contenido de póker y cuenta con cobertura de algunos de los torneos más importantes del mundo.

WSOP Circuit llega por primera vez a la Ciudad de México Foto: Cortesía

Celebridades también se sumarán al WSOP Circuit

El festival tendrá además un componente de entretenimiento con un Torneo de Celebridades, que reunirá a figuras conocidas del deporte, la televisión y el espectáculo.

Entre los nombres anunciados aparecen:

Jean Duverger

Faisy

Fastlich

Adrián Marcelo

José Eduardo Derbez

Steve Enríquez

Eddy Vilard

Además de otros invitados que serán confirmados posteriormente.

La presencia de estas figuras busca ampliar el atractivo del festival más allá de la comunidad tradicional de jugadores y acercar el póker competitivo a un público más amplio.

¿Qué representa la llegada del WSOP Circuit a México?

La llegada del WSOP Circuit a la Ciudad de México representa un paso importante para la presencia del póker internacional en el país.

La capital mexicana cuenta con infraestructura hotelera, conectividad y una audiencia acostumbrada a recibir eventos deportivos y de entretenimiento de alcance internacional. En ese contexto, el festival busca convertir a México en una nueva parada relevante dentro del circuito.

Para Big Bola Casinos, organizador conjunto del evento, la apuesta también representa una oportunidad para impulsar el crecimiento del póker en México y Latinoamérica.

Alejandro de la Flor, director general de Póker de Big Bola Casinos y organizador del WSOP Circuit México, destacó que llevar el circuito a la capital mexicana busca trascender al público tradicional del póker y aprovechar la combinación de competencia, entretenimiento y transmisión en español.

¿Dónde consultar el calendario y registro?

Las personas interesadas en conocer el calendario completo, las condiciones de participación y los detalles de registro pueden consultar la información oficial del WSOP Circuit México 2026 en el sitio habilitado para el festival.

La primera edición en Ciudad de México marca así la llegada de una de las marcas más reconocidas del póker mundial a México, con una programación que combina torneos para distintos perfiles de jugadores, competencias de alto nivel, celebridades y cobertura en español.