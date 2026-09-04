Consumo privado desciende en junio 0.4%, reporta Inegi

Durante junio el consumo privado de bienes nacionales e importados disminuyó 0.4% (Archivo/Cuartoscuro)

Inegi consumo privado — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó este viernes que el consumo privado disminuyó 0.4 por ciento en junio pasado, en relación con el mes previo, pese a que durante el mes en cuestión se puso en marcha el Mundial de FIFA 2026.

El órgano autónomo refiere que según componente, el gasto en bienes importados retrocedió 1.4 por ciento y el consumo en bienes y servicios de origen nacional, 0.4 por ciento (el de bienes disminuyó 0.9 por ciento y el de servicios aumentó 0.1 por ciento), a tasa mensual.

En su comparación con el 2025, el gasto en bienes importados incrementó 1.7 % y en bienes y servicios nacionales, 0.8 % (el de bienes subió 1.2 % y el de servicios, 0.3 %), en junio de 2026

El retroceso en el consumo privado durante junio pasado se registra tras un estancamiento observado en mayo y que fue antecedido por un aumento de 0.2 por ciento en abril.

En lo que respecta a la variación anual, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, se registró un crecimiento de 1.6 por ciento.

La Crónica de Hoy 2026