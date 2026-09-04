Volkswagen anuncia su reestructura; recortará 100 mil empleos hasta 2030

VW inicia reestructuración en su planta laboral (Archivo)

Reestructura en VW — Como parte de su estrategia de reestructuración, la empresa automotriz alemana Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat, Cupra, Audi y Porche, anunció que recortará 50,000 empleos más, lo que supone 100,000 en total hasta 2030, a la vez que comunicó que reducirá a la mitad sus modelos.

El consejo de supervisión de la automotriz, que rechazó el plan de ahorro en julio, aprobó el jueves por sorpresa de forma unánime el plan de ahorro del consejero delegado, Oliver Blume.

Estaba previsto que se reuniera este viernes pero la decisión se adelantó después de dos meses de negociaciones de la dirección con los representantes de los trabajadores y el Estado de Baja Sajonia, que es accionista con una participación del 20 por ciento.

“De los 50,000 puestos adicionales afectados, aproximadamente 25,000 se encuentran en Alemania y el resto en Europa”, dijo un portavoz del grupo Volkswagen .

Los recortes de empleo han sido muy bien acogidos en bolsa y las acciones de Volkswagen se dispararon un 6.5 por ciento, hasta 94.41 dólares, al cierre de la negociación de Fráncfort.

El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en el gigante asiático y los aranceles de Estados Unidos.

Blume declaró que la aprobación del plan de ahorro por unanimidad por parte del consejo de supervisión “supone una señal muy positiva para el futuro del grupo Volkswagen”.

El Gobierno alemán también saludó la aprobación por unanimidad porque demuestra que la colaboración entre los interlocutores sociales, empleadores y trabajadores funciona.

De acuerdo con la empresa alemana, hasta 2035 Volkswagen va a reducir su cartera de modelos en un 50 por ciento y la complejidad de su oferta en un 75 por ciento.

Volkswagen quiere producir mayor volumen de ventas por cada modelo con menores costes y mejor tecnología.

Respecto a la marca española Seat, Blume dijo que “más allá del ciclo de producto actual, el futuro de la marca Seat sigue analizándose”, porque seguir invirtiendo en la marca es cada vez más complejo.

En Norteamérica se centrará en los segmentos más rentables y en China se está adaptando a las nuevas previsiones de crecimiento del mercado automovilístico chino y expandirá las exportaciones hacia el Sur Global.

Volkswagen prevé ventas anuales por 9 millones de vehículos y quiere lograr un margen de rentabilidad operativa del 9 por ciento para el 2030.

Para ello necesita lograr un resultado operativo de unos 35,997 millones de dólares, con 42,964 millones de dólares en gastos generales. (Con información de EFE)

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