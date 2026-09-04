Ofertas Soriana Híper hasta el 10 de septiembre 2026: descuentos de hasta 40% en despensa, tecnología y más

Si ya andas armando la lista del súper de la siguiente semana, te tenemos buenas noticias. Soriana volvió a sacar su clásico folleto “Oferta se dice Soriana” y trae rebajas que van desde la despensa básica hasta pantallas, laptops y hasta un refrigerador nuevo para la cocina. La promoción arrancó este viernes 4 de septiembre y estará vigente hasta el miércoles 10, así que hay tiempo de sobra para planear bien en qué se te va a ir la quincena.
Lo interesante de este catálogo es que no se queda solo en el arroz y el aceite de siempre. Hay de todo: desde ofertas en supermercado para el desayuno de los niños, hasta electrónica con descuentos que superan el 30%, pasando por artículos de temporada pensando ya en las Fiestas Patrias y hasta en Día de Muertos.
“Oferta se dice Soriana”: descuentos y ofertas hasta el 10 de Septiembre
Abarrotes y Alimentos
- Maíz pozolero Precíssimo (3 kg): $78.90
- Tortilla de harina Valley Foods (500 g): $30.50
- Harina de maíz vitaminada Maseca (1 kg): De $24.00 a $19.90
- Aceite comestible de soya Valley Foods (800 ml): $32.90
- Arroz super extra Valley Foods (1 kg): $23.00
- Frijol pinto Valley Foods (1 kg): $23.90
- Cereales Valley Foods (450 g a 650 g): $44.50 cada uno
- Aceite oliva extra virgen Valley Foods (1 L): $186.00
- Sopa instantánea Valley Foods vaso (64 g): $12.90 cada una
- Elote en grano Valley Foods (400 g): $14.90
- Manteca vegetal 1-2-3 (1 kg): De $65.00 a $49.90
- Frijol peruano Verde Valle (900 g): De $59.00 a $49.90
- Café liofilizado Valley Foods (180 g): $129.90
- Puré de tomate natural Del Fuerte (259 g): De $10.90 a $9.90
- Pastas para sopa La Moderna (220 g): De $11.90 a 2 por $19.00
- Pan para hot dog Medias Noches Bimbo (8 pack, 340 g): De $53.00 a $43.90
- Pan tostado Bimbo (210 g): De $39.00 a $31.00
- Pan artesano Bimbo (567 g): De $62.00 a $49.90
- Consomé Knorr Suiza pollo (12 cubos): De $31.00 a $24.90
- Mayonesa McCormick con jugo de limones (507 g): De $72.90 a $58.50
- Saborizante en polvo Choco Milk (350 g): De $58.00 a 2 por $70.00
- Cereal Froot Loops (380 g), Corn Pops (450 g) o Choco Zucaritas Kellogg’s (580 g): De $100.00 a $67.00 cada uno
- Cereal Zucaritas (600 g) o Choco Krispis Kellogg’s (540 g): De $89.90 a $64.90 cada uno
- Sustituto de crema Coffee Mate líquido original o sabores (530 g): De $47.00 a $39.00 cada uno
- Galletas Saladitas Gamesa (330 g): De $56.50 a $40.00
- Totopos, tostadas y tirita de tortilla: Natural a $39.90 / Sazonados a $45.00
- Pan concha tricolor (5 piezas): $49.90
- Pastel tequila: $369.00
- Paquete Ahorres: En la compra de 3 latas de atún en agua o aceite Dolores (140 g), llévate GRATIS una lata de chile jalapeño entero en escabeche La Costeña (240 g)
Lácteos, Salchichonería y Congelados
- Queso manchego en rebanadas Zwan, queso panela reducido Zwan o queso panela deslactosado Caperucita (400 g): De $134.00 a $87.90 cada uno
- Leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods (6 pack de 1 L): $149.90 cada paquete
- Fresas congeladas Valley Foods (454 g): $62.90
- Waffles Valley Foods (310 g): $69.90 cada uno
- Papa corte delgado, recto o rizado Valley Foods Fresh (1 kg): $64.90 cada una
- Queso panela rebanado reducido en grasa Zwan (300 g): De $89.00 a $74.90
- Helados Valley Foods (946 ml): $89.90 cada uno
- Queso fresco Zwan (360 g): De $75.00 a $62.90
- Queso manchego rebanado Fud (190 g): De $65.00 a $49.90
- Queso gouda rebanado, mozzarella rebanado, manchego o americano fundido Fud (140 g): De $37.00 a $30.90 cada uno
- Queso manchego rallado Zwan (250 g): De $94.00 a $69.90
- Jamón Virginia de pavo Zwan (350 g): De $80.00 a $66.90
- Salchicha de pavo Zwan (500 g): De $52.90 a $45.90
- Jamón Virginia de pavo Kir (250 g): De $58.00 a $42.90
- Salchicha de pavo Chimex (400 g): De $29.50 a $24.90
- Pechuga de pavo rebanadas delgadas San Rafael (450 g): De $113.00 a $89.90
- Salchicha campestre para asar Bafar (8 piezas): De $78.90 a $68.90
- Hamburguesa sirloin o arrachera Bachoco (904 g): De $139.00 a $99.90 cada una
- Helados básicos Holanda (1.89 L): $99.00 cada uno
- Tocino ahumado Kir (250 g): De $109.00 a $81.00
- Yoghurt bebible fresa o mix Yoplait (6 pack de 1.32 kg): De $68.50 a $55.90 cada paquete
- Taquitos de pollo El Cazo (324 g): De $39.90 a $34.90
- Helados Precíssimo (946 ml): $49.90 cada uno
- Yoghurt griego natural o frutos rojos Lala (900 g): De $101.00 a $86.90 cada uno
Bebidas, Vinos, Licores y Botanas
- Tequila Maestro Dobel Diamante (700 ml): De $843.00 a $619.90
- Tequila Don Julio 70 (700 ml): De $1,152.00 a $738.90
- Vodka Absolut original (750 ml): De $379.00 a $249.90
- Brandy Torres 10 (700 ml): De $442.00 a $309.90
- Whisky Johnnie Walker Red Label (700 ml): De $439.00 a $249.90
- Sangría María 1926 (1.5 L): $169.00
- Vino tinto Cuatro Soles afrutado (750 ml), Vino Lambrusco Riunite (750 ml) o Reservado Sweet Red (750 ml): $119.90 cada uno
- Vino tinto Tempranillo Luciente (750 ml) o Cabernet Sauvignon Toltén Carmen (750 ml): $99.00 cada uno
- Cerveza Royal Dutch pet (500 ml): De $15.00 a $12.90
- Cerveza Royal Dutch lager botella (250 ml): $10.00
- Agua natural Valley Foods (28 pack de 500 ml): $91.90
- Refresco Coca-Cola (2.75 L, solo Valle de México): De $51.50 a $46.90
- Jugo Clamato (946 ml): De $52.00 a $41.90 cada uno
- Bebida Powerade (1 L): De $34.00 a $26.90 cada una
- Té Fuze Tea (600 ml): De $23.00 a $18.50 cada uno
- Jugos Del Valle (1 L): De $29.00 a 2 por $47.90
- Jugos Jumex (200 ml): De $9.50 a 4 por $29.90
- Botanas Tostitos salsa verde o Flamin’ Hot (240 g): 4x3
- Paquete Ahorres: Comprando 2 refrescos Coca-Cola o Fresca de 3 L, llévate GRATIS 1 Papas Valley Foods (160 g a 240 g)
- Paquete Ahorres: Comprando 1 botella Chivas Regal o The Glenlivet, llévate GRATIS 4 six pack de cerveza en lata Modelo Especial
- Paquete Ahorres: Comprando 2 botanas Sabritas seleccionadas (160 g a 239 g), llévate GRATIS 1 refresco Pepsi regular o light de 2 L
Limpieza, Hogar y Mascotas
- Vaso plástico desechable #8 Valley Foods (20 pzas) o cuchara desechable chica Valley Foods (50 pzas): 2 por $28.00
- Servilleta Suavel (380 pzas): De $48.50 a $38.90
- Limpiador con aceite de pino Quality Day (3.9 L): $93.00
- Detergente líquido Quality Day (7 L): $174.90 cada uno
- Plato térmico #6 (20 pzas) o tenedor desechable grande (24 pzas) Valley Foods: 2 por $26.00
- Lavatrastes líquido poder desengrasante Quality Day (1.2 L): $44.90
- Toalla de papel absorbente Quality Day (240 hojas dobles): $22.90
- Papel higiénico Quality Day (30+10 rollos, 250 hojas dobles): $189.90
- Papel aluminio Valley Foods (10 m): $45.00
- Bolsa para basura mediana gris (14 pzas) o chica (20 pzas) Quality Day: 2 por $28.00
- Fibra esponja Scotch-Brite grande (8x12 cm): De $42.00 a $34.90
- Servitoalla jumbo Pétalo (1 rollo, 230 hojas): De $29.90 a $23.90
- Insecticida en aerosol Raid Casa y Jardín (400 ml): De $103.00 a $79.90
- Detergente líquido Foca (1 L): De $42.00 a $34.90
- Papel higiénico Regio Luxury Almond (18 rollos, 205 hojas dobles): De $211.00 a $119.00
- Blanqueador regular Cloralex (2 L): De $34.00 a $27.90
- Jabón en barra Zote rosa o blanco (400 g): De $28.00 a $24.90 cada uno
- Limpiador Fabuloso (2 L): De $60.00 a $52.90 cada uno
- Suavizante Suavitel (3 L): De $100.00 a $83.90 cada uno
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos, 234 hojas dobles): De $94.50 a $69.00
- Papel higiénico Cottonelle Elegance (32 rollos, 228 hojas): De $283.00 a $229.90
- Lavatrastes Axion líquido limón (1.4 L): De $90.00 a $69.90
- Papel higiénico Precíssimo (4 rollos, 185 hojas dobles): $15.50
- Detergente en polvo Ariel regular (4.5 kg): De $245.50 a $184.90
- Alimento seco para perro Dog Chow razas medianas y grandes (15 kg): De $825.00 a $649.90
- Alimento seco para perro adulto razas medianas y grandes Trainer’s Choice (15 kg): $549.00
- Alimento seco para perro Dog Chow (4 kg): De $246.00 a $219.90 cada uno
- Alimento seco para perro Mainstay (20 kg): De $679.00 a $529.00
- Alimento seco para gato Cat Chow (1.5 kg): De $139.00 a $124.90 cada uno
- Alimento húmedo en pouch para perro Pedigree (85 g): De $12.50 a 7 por $64.90
- Alimento húmedo en pouch para gato Whiskas (85 g): De $12.50 a 7 por $64.90
Cuidado Personal, Salud y Bebés
- Tintes Nutrisse: De $105.00 a 2 por $109.00
- Crema dental Colgate Triple Acción (2 pack, 115 ml): De $77.00 a $52.90
- Rastrillo Gillette Prestobarba 3 Body Sense, Cool o SenseCare (4 pzas): De $165.00 a $114.90 cada uno
- Desodorantes en aerosol Rexona regulares (90 g): De $84.00 a 2 por $115.00
- Desodorantes en aerosol Old Spice regulares (93 a 96 g): De $86.00 a 2 por $115.00
- Serum corporal Dove (400 ml): De $145.00 a 2 por $240.00
- Jabón líquido Day Care (2 L): $64.90 cada uno
- Shampoo o acondicionador Anne Rothshield (700 ml): $109.90 cada uno
- Shampoo Optims (700 ml): De $76.00 a $62.90
- Shampoo Head & Shoulders Suave y Manejable o Romero anti-caída (650+180 ml): De $210.50 a $109.90 cada uno
- Crema para peinar Sedal (300 ml): De $59.00 a 2 por $99.90
- Pañal Bbtips etapa 7 (40 piezas): De $275.00 a $219.00
- Pañal KleenBebé Comodisec etapas 4 a 7 (40 a 60 piezas): De $278.10 a $199.00 cada uno
- Toalla femenina nocturna con alas Naturella (34 pzas): De $62.90 a $52.00
- Toalla femenina invisible con alas Saba (36 pzas): De $91.50 a $73.00
- Papilla Gerber etapa 3 pouch (110 g): 4x3
- Bebida rehidratante Gatorlyte (591 ml): De $24.00 a 2 por $34.00
- Fórmula infantil NAN etapa 3 Optimalpro (1,500 + 300 g): De $419.00 a $344.90
- Suero oral Nodrim (500 ml): $17.90 cada uno
- Toallitas Baby Essentials (100 pzas): $34.90 cada una
- Pañal Baby Essentials recién nacido a etapa 7 (22 a 44 pzas): $149.90 cada uno
- Pañal Baby Essentials etapa 4 a 7 jumbopack (90 a 108 pzas): $469.00 cada uno
- Alka-Seltzer (12 tabletas): De $53.00 a $41.90
- Flanax 550 mg (12 tabletas): De $267.00 a $179.90
- Redoxon 500/10 mg (10 tabletas): De $179.00 a $109.90
Electrónica, Línea Blanca y Hogar
- Pantalla LG 60″ UHD AI ThinQ 4K Smart TV WebOS (Mod. 60UA7500PSA): De $11,990.00 a $7,490.00
- Pantalla JVC 55″ Roku Smart TV 4K: De $9,990.00 a $6,490.00
- Bafle Vios 15″ Mod. VS-15: De $2,390.00 a $1,490.00
- Horno de microondas 0.7p³ Oster: De $1,890.00 a $1,490.00
- Tablet Samsung Galaxy A11 gris 8.7″ (128 GB, 8 GB RAM): De $3,799.00 a $2,990.00
- Tablet Vios 10.1″ (64 GB a 128 GB, 4 GB RAM): $1,490.00
- Celular Samsung Galaxy A17 6.7″ (128 GB, 4 GB RAM): De $4,499.00 a $2,990.00
- Refrigerador Top Mount con dispensador 9p³ Oster (Mod. S-NFH2902VD): De $9,990.00 a $8,990.00
- Refrigerador automático 15p³ Inverter Midea (Mod. MDRT580MTM46D): De $14,990.00 a $9,990.00
- Lavadora automática 19 kg LG (Mod. WT19DVTB): De $9,990.00 a $8,990.00
- Consola Nintendo Switch OLED Mario Wonder Bundle: De $8,590.00 a $7,890.00
- Laptop Vios 14″ (256 GB SSD, 8 GB RAM): De $4,990.00 a $4,490.00
- 30% de descuento en todos los colchones
- 30% de descuento en todo el Departamento de Blancos (excepto Home Basics y Precíssimo, del 4 al 7 de septiembre)
- 20% de descuento en hieleras plegables Outdoor Trend
- Asador de carbón 22″ Outdoor Trend: $2,499.00
- Mesa de resina 180 cm color blanco o negro tipo madera Outdoor Trend: $1,399.00 cada una
- Silla de resina color blanco o negro tipo madera Outdoor Trend: $549.00 cada una
Temporada: Fiestas Patrias, Halloween y Día de Muertos
- Disfraz infantil Charro o Jalisco: $349.00
- Disfraz falda o blusa: $149.00 cada una
- Disfraz traje típico: $249.00
- Letrero de MDF Hey Boo (23 cm) o letrero caldero rosa: $169.00 cada uno
- Malvavisco tricolor Guandy (75 g): $10.00
- Malvavisco Bubulubu mini (15 piezas): De $78.00 a $62.90
- Fantasma de poliresina (14 cm) con luz LED, fantasma decorativo tipo disco o fantasma decorativo rosa: $299.00 cada uno
- Chocolate Hershey’s mini surtido (251 g): De $121.00 a $93.50
- Gomitas Mancha-T (110 g): De $29.00 a $22.90
- Inflable calabaza rosa (76 cm): $399.00
- Portarretratos de MDF decorado: $99.00 cada uno
- Cruz decorativa Día de Muertos: $149.00 cada una
- Figura decorativa catrín o catrina de MDF: $299.00 cada una
- Veladora de plástico Día de Muertos Precíssimo: $14.90 cada una
- Calavera decorativa Día de Muertos, figura perro o gato de MDF, manos de esqueleto neón o colgante decorativo: $199.00 cada uno
- Veladora vaso Limonero negra o naranja: $29.90 cada una
- Pan de muerto relleno individual (dulce de leche, Hershey’s, Bubulubu, mazapán, Oreo, Panditas, M&M’s, arroz con leche): $30.90 cada uno
Ofertas con Puntos Soriana YA
- Frijoles pouch La Sierra (220 g): De $11.00 a $8.00 canjeando 15 puntos
- Aceite comestible mixto 1-2-3 (1 L): De $46.00 a $33.90 canjeando 50 puntos
- Café Nescafé Dolca (170 g): De $115.00 a $89.00 canjeando 50 puntos
- Galletas Marías Gamesa (510 g): De $60.00 a $36.90 canjeando 50 puntos
- Azúcar estándar Precíssimo (900 g): De $24.00 a $9.90 canjeando 100 puntos
- Bebida de vodka Skyy (275 ml): De $34.00 a $12.50 canjeando 50 puntos
- Jabón Dove en barra (4 pack de 90 g): De $99.00 a $72.90 canjeando 100 puntos
- Paleta Payaso (45 g): De $20.00 a $10.00 canjeando 30 puntos