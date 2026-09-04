Ofertas de Soriana para el fin de semana: estos son los precios que estarán vigentes hasta el 7 de septiembre

Este fin de semana puede ser un buen momento para surtir algunos básicos en tu despensa. Soriana mantiene una serie de ofertas del fin de semana en sus tiendas Híper de todo México, con precios especiales en productos que suelen ocupar buena parte del presupuesto familiar.

Las promociones estarán disponibles hasta el lunes 7 de septiembre de 2026, por lo que todavía hay tiempo para revisar qué productos conviene llevar antes de hacer las compras.

¿Cuáles son las ofertas de Soriana este fin de semana?

Entre las promociones destacan productos frescos, especialmente frutas y verduras, además de diferentes cortes de carne, pollo y pescados.

Frutas y verduras

Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo

Aguacate Hass a $27.80 la malla

Sandía a $14.80 el kilo

Tuna blanca a $32.80 el kilo

Manzana Red en bolsa a $39.80 el kilo

Piña Gota Miel a $27.80 el kilo

Uva roja Globo a $39.80 el kilo

Granada roja a $69.80 el kilo

Pepino verde a $22.80 el kilo

Lechuga Romana a $21.80 la pieza

Cebolla Cambray a $12.80 el manojo

Tomatillo verde sin cáscara a $36.80 el kilo

Apio a $26.80 el kilo

Cebolla amarilla a $28.80 el kilo

También hay descuentos en pescados, mariscos y huevo

Si el menú de estos días apunta hacia el mar, también hay varias alternativas.

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Bistec de Res para Asar a $198.90 el kilo

Menudo americano a $88.90 el kilo

Costilla cargada de Cerdo a $134.00 el kilo

Cabeza de Cerdo a $39.00 el kilo

Chamorro de Cerdo a $64.00 el kilo

Cuero de Cerdo a $44.00 el kilo

Espinazo de Cerdo a $39.00 el kilo

Manitas de Cerdo a $59.00 el kilo

Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $99.00 el kilo

Molida de Res 90/10 Rancho Don Francisco Selecta a $215.00 el kilo

Molida de Cerdo 90/10 a $94.00 el kilo

Carne trocitos de Res a $225.00 el kilo

Diezmillo sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $229.00 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $84.90 el kilo

Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo

Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $159.90 el kilo

Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $176.90 el kilo

Filete de Mojarra de granja congelado a $93.90 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada a $68.90 el kilo

Filete de Basa congelado a $64.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo

Camarón mediano sin cabeza a $199.00 el kilo

Camarón grande sin cabeza a $269.00 el kilo

Camarón cocido Pacotilla congelado a $299.00 el kilo

Puntas de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $169.00 el empaque de 440 g

Sierra a $79.90 el kilo

Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Soriana?

Las ofertas del fin de semana de Soriana estarán vigentes hasta el 7 de septiembre de 2026 en las sucursales Híper participantes. Los precios corresponden a las promociones anunciadas para este periodo, por lo que pueden estar sujetos a disponibilidad.

Además de estas promociones, Soriana mantiene durante la semana sus tradicionales jornadas de descuentos en productos del campo, aunque las ofertas cambian de acuerdo con el día y la campaña vigente.