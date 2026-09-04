Ofertas de Soriana para el fin de semana: estos son los precios que estarán vigentes hasta el 7 de septiembre

Este fin de semana puede ser un buen momento para surtir algunos básicos en tu despensa. Soriana mantiene una serie de ofertas del fin de semana en sus tiendas Híper de todo México, con precios especiales en productos que suelen ocupar buena parte del presupuesto familiar.
Las promociones estarán disponibles hasta el lunes 7 de septiembre de 2026, por lo que todavía hay tiempo para revisar qué productos conviene llevar antes de hacer las compras.
¿Cuáles son las ofertas de Soriana este fin de semana?
Entre las promociones destacan productos frescos, especialmente frutas y verduras, además de diferentes cortes de carne, pollo y pescados.
Frutas y verduras
- Manzana Golden en bolsa a $39.80 el kilo
- Aguacate Hass a $27.80 la malla
- Sandía a $14.80 el kilo
- Tuna blanca a $32.80 el kilo
- Manzana Red en bolsa a $39.80 el kilo
- Piña Gota Miel a $27.80 el kilo
- Uva roja Globo a $39.80 el kilo
- Granada roja a $69.80 el kilo
- Pepino verde a $22.80 el kilo
- Lechuga Romana a $21.80 la pieza
- Cebolla Cambray a $12.80 el manojo
- Tomatillo verde sin cáscara a $36.80 el kilo
- Apio a $26.80 el kilo
- Cebolla amarilla a $28.80 el kilo
También hay descuentos en pescados, mariscos y huevo
Si el menú de estos días apunta hacia el mar, también hay varias alternativas.
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Bistec de Res para Asar a $198.90 el kilo
- Menudo americano a $88.90 el kilo
- Costilla cargada de Cerdo a $134.00 el kilo
- Cabeza de Cerdo a $39.00 el kilo
- Chamorro de Cerdo a $64.00 el kilo
- Cuero de Cerdo a $44.00 el kilo
- Espinazo de Cerdo a $39.00 el kilo
- Manitas de Cerdo a $59.00 el kilo
- Pierna de Cerdo sin hueso fresca en trozo a $99.00 el kilo
- Molida de Res 90/10 Rancho Don Francisco Selecta a $215.00 el kilo
- Molida de Cerdo 90/10 a $94.00 el kilo
- Carne trocitos de Res a $225.00 el kilo
- Diezmillo sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $229.00 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $84.90 el kilo
- Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo
- Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $159.90 el kilo
- Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $176.90 el kilo
- Filete de Mojarra de granja congelado a $93.90 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada a $68.90 el kilo
- Filete de Basa congelado a $64.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo
- Camarón mediano sin cabeza a $199.00 el kilo
- Camarón grande sin cabeza a $269.00 el kilo
- Camarón cocido Pacotilla congelado a $299.00 el kilo
- Puntas de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $169.00 el empaque de 440 g
- Sierra a $79.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo a $54.90 la tapa de 30 piezas
¿Hasta cuándo duran las ofertas de Soriana?
Las ofertas del fin de semana de Soriana estarán vigentes hasta el 7 de septiembre de 2026 en las sucursales Híper participantes. Los precios corresponden a las promociones anunciadas para este periodo, por lo que pueden estar sujetos a disponibilidad.
Además de estas promociones, Soriana mantiene durante la semana sus tradicionales jornadas de descuentos en productos del campo, aunque las ofertas cambian de acuerdo con el día y la campaña vigente.