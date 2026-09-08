Festival del Mariachi Villa de Álvarez 2026: fechas, actividades y programa

Festival del Mariachi y la Charrería 2026 Cortesía: Ayuntamiento de Villa Álvarez

Las Fiestas Patrias tendrán en Villa de Álvarez, Colima, un escenario dedicado a algunas de las expresiones más representativas de la cultura mexicana. Del 13 al 16 de septiembre, el Jardín Independencia, también conocido como Jardín Principal, recibirá la cuarta edición del Festival del Mariachi y la Charrería 2026.

Durante cuatro días, la música tradicional convivirá con caballos, escaramuzas, danza folclórica y espectáculos ecuestres, en una celebración pensada para disfrutar en familia y que tendrá acceso libre y gratuito. El festival también busca atraer visitantes y favorecer la actividad comercial y restaurantera de la zona.

Mariachi, charrería y cultura mexicana en un mismo lugar

La edición 2026 reunirá a 13 mariachis locales y regionales, además de tres agrupaciones invitadas: el Mariachi Imperial del Grullo, de Jalisco; el Mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar y el Mariachi Real de Zapotiltic.

Las actividades estarán distribuidas en dos escenarios dentro del Jardín Independencia: el Foro Principal, ubicado junto al kiosco, y el Foro Fuente, localizado en la zona norte. Este último concentrará buena parte de las exhibiciones ecuestres y actividades relacionadas con la charrería.

El domingo 13 de septiembre comenzará la celebración con el Recorrido del Alba y Serenata con Mariachi, mientras que por la noche habrá una convivencia charra con el Mariachi Voces de Mi Tierra.

El lunes 14 se realizarán actividades por el Día del Charro, incluido un desfile, además de la inauguración oficial del festival. Esa jornada tendrá presentaciones de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Universidad de Colima, mariachi infantil, caballo bailador, Jarabe Tapatío y agrupaciones invitadas como el Mariachi Imperial del Grullo.

Festival del Mariachi y la Charrería 2026 Cortesía: Ayuntamiento de Villa Álvarez

¿Qué habrá el 15 de septiembre?

El 15 de septiembre será uno de los momentos centrales del festival, pues la programación se conectará directamente con la celebración del Grito de Independencia.

A partir de las 7:00 de la noche habrá música y actividades culturales, además de una exhibición dedicada a la evolución de las escaramuzas, danza folclórica y espectáculos ecuestres. También se realizará una explicación histórica del Grito de Independencia a cargo de Antonio Ramos Salido y José Ángel Brambila, seguida de su representación.

La noche continuará con el Ballet Folclórico de Villa de Álvarez, caballo bailador acompañado de banda, la participación de la Banda de Guerra de la Policía de Villa de Álvarez y dos presentaciones del Mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar. El programa también contempla castillo y juegos pirotécnicos.

El cierre será el 16 de septiembre

El miércoles 16 de septiembre, Día de la Independencia, llegará el cierre con una gala del Mariachi de la Universidad de Colima, exhibiciones de trajes de escaramuzas, el Internacional Ballet de la Universidad de Colima, caballo bailador y la presentación estelar del Mariachi Real de Zapotiltic.

Festival del Mariachi y la Charrería 2026 Cortesía: Ayuntamiento de Villa Álvarez

Más que una cartelera musical, el Festival del Mariachi y la Charrería busca convertir el centro de Villa de Álvarez en un punto de encuentro alrededor de tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.

Con mariachi, caballos, danza y charrería como protagonistas, septiembre tendrá en Colima una alternativa para celebrar las Fiestas Patrias desde la cultura y las expresiones populares.