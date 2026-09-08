Quién es Elías Beirouti y cómo convirtió a Bera en una empresa de movilidad

Elías Beirouti Foto: Cortesía

En un escenario marcado por la incertidumbre económica, Elías Beirouti apostó por crecer cuando la tendencia era resistir. Su trayectoria al frente de Bera Motorcycles convirtió una operación de recursos limitados en un grupo empresarial con presencia en distintos segmentos y una visión de expansión para la próxima década.

Su apuesta comenzó con recursos limitados, pero con una convicción que terminaría definiendo su trayectoria empresarial: entender la movilidad no sólo como una industria, sino como una herramienta capaz de generar oportunidades para millones de personas.

¿Qué es Bera Motorcycles?

Ese planteamiento fue determinante para el crecimiento de Bera Motorcycles, compañía que bajo su liderazgo se consolidó como una de las principales referencias del mercado de motocicletas en Venezuela.

Más que construir una marca de vehículos de dos ruedas, Beirouti desarrolló un ecosistema alrededor de la movilidad. La estrategia combinó manufactura local, una amplia red de distribución y una oferta de productos diseñada para responder a las necesidades cotidianas de los consumidores.

“Una moto puede representar trabajo, progreso y la posibilidad de que una familia salga adelante”, ha señalado el empresario en distintos encuentros.

Uno de los puntos de inflexión en la historia de Bera Motorcycles llegó con la transformación de su modelo de operación. La compañía pasó de depender principalmente de las importaciones a fortalecer su capacidad productiva mediante una planta de ensamblaje propia.

El cambio permitió optimizar procesos, mejorar la disponibilidad de repuestos originales y establecer mayores controles sobre la calidad de sus productos. A partir de ahí, el crecimiento de la organización tomó una nueva dimensión.

¿Qué otros negocios busca desarrollar Elías Beirouti?

El proyecto también comenzó a expandirse más allá de la venta de motocicletas con la creación de divisiones como Bera Parts y Bera Outlet, ampliando la oferta y construyendo un ecosistema comercial alrededor de sus usuarios.

Elías Beirouti actualmente mira hacia una siguiente fase. Su estrategia contempla convertir a la organización en un holding con presencia en nuevos sectores y mercados. Dentro de esta hoja de ruta aparecen proyectos como Bera Cars, Bera Oil y Bera Wave, iniciativas que forman parte de una visión de crecimiento planteada para los próximos 10 años.

La diversificación busca ir más allá de ampliar un catálogo. El objetivo es construir nuevas líneas de negocio, atender diferentes necesidades de los consumidores y preparar a la corporación para competir en un escenario internacional cada vez más dinámico. También forman parte de esta estrategia proyectos vinculados con sectores como el agro y los alimentos, entre ellos Bera Agro y Bera Café.

El movimiento refleja una transformación en la identidad de la compañía: de una empresa especializada en motocicletas a una plataforma empresarial con intereses en diferentes industrias.

Para Beirouti, el crecimiento empresarial no se limita a los indicadores financieros. Su filosofía de liderazgo incorpora una dimensión social que se ha traducido en iniciativas como Bera Salud, programa que ha desarrollado jornadas médicas y acciones de asistencia para familias venezolanas.

A estas iniciativas se suman programas de apoyo al deporte, campañas de seguridad vial, respaldo a emprendedores y proyectos dirigidos a niños y adultos mayores. La premisa es sencilla: una empresa puede crecer y, al mismo tiempo, convertirse en un agente de transformación para las comunidades en las que opera.

¿Qué importancia tiene la movilidad para Elías Beirouti?

Beirouti ha recibido distintos reconocimientos. Entre ellos figuran el premio Personaje del Año de la Asociación Mundial de Periodistas, el Tacarigua de Oro como Empresario del Año en 2024 y 2025, el Premio Occamy’s y un Doctorado Honoris Causa otorgado en México, además de otras distinciones relacionadas con su trayectoria empresarial.

Sin embargo, el empresario suele colocar esos reconocimientos en segundo plano frente a otro indicador que considera más relevante: el impacto que sus productos pueden tener en la vida cotidiana de sus usuarios.

Beirouti prepara una nueva etapa para su corporación: La expansión internacional y la diversificación hacia sectores como automóviles, agroindustria, alimentos, lubricantes y soluciones vinculadas con la movilidad forman parte de una hoja de ruta que apunta a los próximos 10 años.