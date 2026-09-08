Martimiércoles Chedraui: estas son las ofertas en frutas y verduras del 8 y 9 de septiembre

Martimiércoles de Chedraui: estas son las ofertas en frutas y verduras del 8 y 9 de septiembre

Si ya toca surtir el refrigerador, el Martimiércoles de Chedraui puede ser una buena oportunidad para hacer las compras de la semana sin que el ticket se dispare. Para este 8 y 9 de septiembre de 2026, la cadena tiene precios especiales en algunas frutas y verduras.

La promoción está disponible tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea, aunque conviene considerar que los precios y productos participantes pueden cambiar. De hecho, la propia información de la promoción señala que el listado puede actualizarse conforme se den a conocer nuevas ofertas.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Entre los productos que ya aparecen con precio especial hay algunos básicos que suelen terminar en el carrito de compras casi sin pedir permiso.

Fruta

Manzana Roja Mediana: $32.50 el kilo.

Frambuesa: $49.90 el domo de 170 gramos.

Flor de Jamaica: $49.50 la bolsa de 250 gramos.

Melón Amarillo: $55.90 el kilo.

Naranja Paramount: $29.90 el kilo.

Pera Bartlett: $44.90 el kilo.

Toronja Importada: $42.50 el kilo.

Uva Globo Emperador: $34.90 el kilo.

Zarzamora: $48.50 la pieza.

Tuna: $34.90 el kilo

Verduras

Aguacate Hass: $39.50 el kilo.

Papa Blanca: $39.50 el kilo.

Tomate Saladet: $11.90 el kilo.

Acelgas: $6.90 el rollo.

Berenjena: $54.50 el kilo.

Brócoli: $22.90 el kilo.

Cilantro: $6.90 el rollo.

Coliflor: $34.50 la pieza.

Limón sin semilla: $12.90 el kilo.

Tomate Verde: $26.90 el kilo

Estos son los precios publicados para la promoción del 8 y 9 de septiembre de 2026, aunque el listado puede ampliarse conforme Chedraui actualice sus ofertas.

Las promociones de frutas y verduras pueden parecer pequeños descuentos por separado, pero cuando se juntan varios productos básicos la diferencia puede notarse en el gasto semanal. Por eso, revisar el Martimiércoles Chedraui antes de hacer las compras puede ayudar a decidir qué conviene llevar esta semana y qué puede esperar.