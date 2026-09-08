Mascota celebra 11 años como Pueblo Mágico con festejos a Nuestra Señora de Dolores

Mascota: el pueblo mágico más atractivo de Jalisco Foto: Cortesía (Esteban Tucci etucci.com)

Mascota se prepara para celebrar una fecha importante para su historia reciente: el próximo 25 de septiembre cumplirá 11 años con el nombramiento de Pueblo Mágico, una distinción que, de acuerdo con autoridades turísticas del municipio, ha acompañado una transformación en la manera en que Mascota recibe y conecta con sus visitantes.

Más allá de la celebración, el destino jalisciense busca consolidarse como una alternativa para quienes quieren alejarse de los destinos de playa y descubrir paisajes de montaña, comunidades rurales, gastronomía, tradiciones y actividades al aire libre.

Posadas familiares y una oferta turística más amplia

El desarrollo turístico de Mascota comenzó a tomar una dirección estratégica desde la década de 1990. Sin embargo, uno de los cambios determinantes ocurrió alrededor del año 2000, cuando mejoraron las vías de comunicación con la región.

La cercanía con Puerto Vallarta también ha sido relevante. El entrevistado explicó que anteriormente el acceso era complicado debido a la ubicación del municipio, en plena Sierra Madre Occidental.

“Mascota obtuvo el nombramiento en el año 2015”, recordó, al señalar que el acceso y posteriormente la declaratoria de Pueblo Mágico fueron dos momentos fundamentales para impulsar la actividad turística.

El crecimiento puede observarse también en la infraestructura. Mientras a finales de los años 90 y principios de los 2000 había apenas unos cuantos hoteles orientados al descanso y la recreación, actualmente el municipio cuenta con 43 establecimientos de hospedaje, entre hoteles, cabañas, posadas y casas de campo que también se ofrecen mediante plataformas digitales.

Uno de los principales atractivos de Mascota está precisamente en su entorno natural. El municipio se encuentra en un valle rodeado de montañas, donde existen lagunas, ríos, cascadas de temporada y una presa de aproximadamente siete kilómetros de longitud.

A esto se suma un circuito de comunidades rurales que permite conocer lugares como Hierbabuena, Cimarrón, Santa Rosa, Navidad y Juanacatlán, entre otros puntos.

Este entorno ha permitido desarrollar actividades como senderismo, ciclismo de montaña, ecoturismo y pesca, además de experiencias relacionadas con la observación del paisaje y las comunidades.

“Estas bondades del territorio han generado que vaya evolucionando conforme el nombramiento también fue dado aquí en el municipio”, explicó el entrevistado.

La temporada de lluvias, lejos de ser solamente un inconveniente, también transforma el paisaje. Durante estos meses las cascadas de temporada aparecen con mayor fuerza y las lagunas y presas alcanzan mejores niveles, ofreciendo una postal distinta de la región.

Septiembre: entre fiestas patrias y tradiciones religiosas

Uno de los momentos más especiales para visitar Mascota ocurre durante septiembre, cuando las celebraciones religiosas y patrias se encuentran en las calles del municipio.

Las fiestas patronales dedicadas a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Mascota, forman parte de una tradición con alrededor de un siglo de historia. Las actividades incluyen peregrinaciones protagonizadas por distintos sectores de la comunidad, acompañadas por música y expresiones de identidad local.

El calendario también incorpora actividades como serenatas en la plaza, mariachi, banda, callejoneadas, el Grito de Independencia y el desfile cívico.

Entre los eventos más llamativos se encuentra el concurso de globos de Cantoya, cuyos ejemplares pueden alcanzar hasta cinco metros de altura.

Otro momento particular ocurre con la peregrinación de los agricultores, quienes adornan sus tractores con elementos relacionados con el campo.

“Esas expresiones que ya traen siglos de historia”, destacó el entrevistado al explicar cómo las celebraciones religiosas también se convierten en parte de la cultura e identidad de Mascota.

¿Qué más podrás encontrar en la celebración?

El 25 de septiembre, además de conmemorar los 11 años como Pueblo Mágico, Mascota tendrá actividades especiales para visitantes y habitantes.

Entre ellas se contempla una serenata con mariachis en la plaza principal y una demostración gastronómica dedicada a dos preparaciones representativas de la región: el pozole blanco y las gorditas de Mascota.

Estas últimas tienen una característica particular y se acompañan con una salsa elaborada con chiles silvestres y vinagre.

La degustación será gratuita, como parte de las actividades del aniversario.

El objetivo no termina con septiembre. Según el entrevistado, el municipio busca mantener una agenda capaz de atraer visitantes durante los siguientes meses.

Para octubre comienza una de las temporadas importantes para el destino: las bodas de destino, aprovechando los paisajes naturales de la región. También se contemplan eventos deportivos vinculados con el ciclismo de montaña, como Sierra Mar, una ruta de aproximadamente 100 kilómetros entre Mascota y Puerto Vallarta.

Noviembre tendrá actividades relacionadas con el Día de Muertos, charrería, una Feria del Taco, festivales de mariachi y las celebraciones de Santa Cecilia. También se contempla el Festival del Día Internacional de la Raicilla, bebida emblemática de la región y cuya tradición tiene a Mascota como uno de sus principales referentes.

Para diciembre se prevén festivales navideños y el municipio también trabaja en la posibilidad de realizar un triatlón en la presa Corinchis, aunque el proyecto todavía no estaba confirmado al momento de la entrevista.

¿Cuántos turistas recibe Mascota?

Las cifras muestran el crecimiento que ha experimentado el destino. De acuerdo con los datos compartidos durante la entrevista, Mascota recibió alrededor de 107 mil visitantes durante 2025.

Para este septiembre, la expectativa es superar los aproximadamente 12 mil visitantes registrados durante el mismo mes del año anterior.

El entrevistado también señaló que durante julio y agosto de 2026 se registró un crecimiento de 7.2% en la afluencia turística respecto al mismo periodo de 2025.

La estrategia, explicó, no depende únicamente del gobierno. Hoteleros, comerciantes, restauranteros y habitantes participan en la promoción del destino mediante descuentos, contacto directo con visitantes recurrentes y publicaciones en redes sociales.

“La colaboración y el esfuerzo no es únicamente desde instancias gubernamentales, sino también los prestadores de servicios y la población local”, afirmó.

¿Por qué visitar Mascota?

Para quienes buscan una escapada de naturaleza, cultura y tradiciones, septiembre ofrece una combinación especialmente atractiva: fiestas patronales y patrias, gastronomía, paisajes de montaña y actividades al aire libre.

“En septiembre se vive en Mascota”, resumió el entrevistado, quien destacó que durante esta temporada es posible conocer de manera más cercana “la esencia, la tradición, la historia y el orgullo de los mascotenses”.

La invitación queda abierta también para el resto del año. Con nuevas actividades deportivas, culturales, gastronómicas y de entretenimiento, Mascota busca que su condición de Pueblo Mágico no sea solamente un nombramiento, sino una puerta de entrada para descubrir la vida cotidiana de esta región de Jalisco.