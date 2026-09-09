Amacarga impulsa reforma para reconocer legalmente al Agente de Carga Internacional en México

Amacarga solicita reconocimiento jurídico para el Agente de Carga

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) sostuvo una reunión de trabajo con la diputada Luz María Rodríguez Pérez, secretaria enlace de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, con el objetivo de dar seguimiento a una de las principales iniciativas del sector logístico: el reconocimiento del Agente de Carga Internacional dentro del Código de Comercio.

Buscan dar certeza jurídica al Agente de Carga Internacional

La propuesta impulsada por AMACARGA busca otorgar reconocimiento jurídico a una figura que durante décadas ha desempeñado un papel clave en la coordinación del transporte internacional de mercancías, pero que actualmente carece de un marco legal que establezca sus funciones, responsabilidades y alcances.

La iniciativa contempla la incorporación del Agente de Carga Internacional al Código de Comercio, su diferenciación jurídica respecto del Agente Aduanal, la creación de un padrón oficial administrado por la Secretaría de Economía, la obligatoriedad de capacitación y certificación especializada, así como un régimen de responsabilidad acorde con la naturaleza de sus operaciones.

De acuerdo con la asociación, esta reforma permitiría fortalecer la seguridad de la cadena logística, brindar mayor certeza jurídica a las operaciones de comercio exterior y ofrecer mayor transparencia tanto a las autoridades como a los usuarios.

Transmisiones electrónicas, otro tema prioritario

Durante el encuentro también se abordó la obligatoriedad de las transmisiones electrónicas por parte de los Agentes de Carga Internacionales, establecida en las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE).

AMACARGA expuso el trabajo técnico y de coordinación que ha desarrollado con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para impulsar un mayor aprovechamiento de la información anticipada generada por los agentes de carga.

Según la asociación, esta información representa una herramienta estratégica para fortalecer los modelos de análisis de riesgo, agilizar las revisiones aduaneras, incrementar la trazabilidad de las operaciones y facilitar un comercio exterior más seguro y eficiente.

Diputada ofrece dar seguimiento a la agenda

Como resultado de la reunión, la diputada Luz María Rodríguez Pérez manifestó su compromiso de dar seguimiento a esta agenda, al reconocer la importancia de avanzar en mecanismos que fortalezcan la competitividad del comercio exterior mexicano.