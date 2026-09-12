¿Por qué se incendian los autos BYD? Tragedia en Santa Fe de la CDMX reabre el debate (@bydautomexico/ @@Bomberos_CDMX)

En la madrugada de este sábado ocurrió un accidente automovilístico, lo que ocasionó que dos personas perdieran la vida dentro de un vehículo BYD.

A partir de la trágica noticia, diversos internautas han reabierto un debate sobre la seguridad de las baterías de la marca china BYD. Sin embargo, también han surgido distintos videos donde se observan fallas en diversas partes de sus vehículos.

¿Qué ocurrió en Santa Fe? Los detalles del incidente con el vehículo BYD en CDMX

Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente vial en la autopista México-Toluca en Santa Fe. Según los reportes de las autoridades, una camioneta Audi impactó al vehículo BYD, provocando que se incendiara, mientras que el Audi solo quedó volcado.

Lamentablemente, el incendio ocurrió con dos personas —un hombre y una mujer— dentro del BYD. El conductor del Audi fue atendido por el personal médico.

Recibimos reporte de incendio de vehículo en la colonia Santa Fe Peña Blanca, en @AlcaldiaAO. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/8hcKoXBsop — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 12, 2026

La tecnología de BYD a prueba: ¿Cómo funcionan las baterías Blade de la marca china?

BYD se ha posicionado como uno de los principales innovadores dentro de las baterías para vehículos eléctricos (VE); sin embargo, se han registrado diversos siniestros en torno al incendio de sus baterías alrededor del mundo.

La marca china ha implementado una batería de cuchillas, la Blade Battery, que asegura ser una de las más seguras del mundo y que está diseñada para tener una mayor durabilidad y autonomía.

Tiene como materia prima el fosfato de hierro y litio, lo que hace que genere y libere el calor de manera más lenta; a su vez, presume de no liberar el oxígeno y, con su forma rectangular plana, mejora su refrigeración, además del rendimiento del precalentamiento.

A través de células dispuestas en una matriz, cada una funciona como viga estructural, lo que ayuda a soportar fuerzas externas.

¿Qué dice BYD sobre la seguridad de sus vehículos y sus baterías Blade?

Aunque los VE no son más propensos a incendiarse que los de combustible, sí presentan una mayor probabilidad de volverse a incendiar, debido al calentamiento de la batería y la liberación de oxígeno.

Es por eso que la marca se enorgullece de tener una de las baterías más seguras del mercado. A través de su página web, asegura que la Blade Battery ha superado las pruebas más rigurosas, por lo que garantiza a los conductores una fiabilidad total.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han denunciado que el peligro de los vehículos BYD no solo es deficiente en cuanto a su batería, sino que todo el vehículo presenta diversas fallas, como el seguro en las puertas o sus ejes traseros.