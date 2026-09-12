Profeco enseña a niñas y niños a cuidar su dinero antes de comprar

Profeco enseña a comprar a niños y niñas (Diego Simón Sánchez)

Las promociones y descuentos pueden parecer una oportunidad para ahorrar, pero no siempre representan un beneficio para el bolsillo. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) busca que las niñas y niños aprendan desde pequeños a tomar mejores decisiones sobre el uso de su dinero.

A través de la sección Consuminis de la Revista del Consumidor, la Profeco plantea que antes de comprar es importante preguntarse si realmente se utilizará el producto. La recomendación también aplica para ofertas como el 2x1, que pueden representar un ahorro real cuando se trata de artículos que ya se tenía planeado adquirir.

Necesidad o deseo

Entre los consejos dirigidos a los más pequeños está aprender a distinguir entre una necesidad y un deseo. Para ello, se recomienda detenerse antes de realizar una compra, comparar precios y revisar si en casa ya existe algún producto similar.

La Profeco también aconseja evitar los gastos impulsivos y optar por productos duraderos, con la intención de que las compras tengan una utilidad real y no terminen olvidadas en algún rincón de la habitación.

El objetivo es que las niñas y niños comiencen a comprender que una promoción no necesariamente significa que se está ahorrando, especialmente cuando lleva a adquirir algo que no necesitaban.

Actividades y refrigerios

La edición de este mes de Consuminis aprovecha el periodo patrio para incluir un taller paso a paso con el que las niñas y niños pueden elaborar banderines para fiesta utilizando materiales reciclados.

Para esta actividad se pueden emplear tubos de cartón de papel higiénico, pinturas acrílicas en verde, blanco y rojo, plumones, mecate y pegamento.

Además, como parte de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la publicación presenta dos opciones de refrigerios saludables, económicos y fáciles de preparar, con un rendimiento de cuatro porciones.

Una de ellas es la ensalada de quinoa con granada, cuyo costo promedio es de 47.86 pesos. La segunda opción son las catarinas de sandía, con un costo aproximado de 30.25 pesos.

De esta manera, la sección combina recomendaciones para cuidar el dinero con actividades y alternativas de alimentación que pueden realizar las niñas y niños.