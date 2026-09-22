Impulsa Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga digitalización de la seguridad privada en México

Digitalizar la seguridad privada hará más eficiente esta activdad (La Crónica de Hoy)

La administración de personal, sobre todo en compañías con trabajadores distribuidos en distintos servicios y horarios, representa un reto para las empresas de seguridad que ha comenzado a ser atendido mediante herramientas tecnológicas.

En este contexto, empresarios como Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga desarrollan una plataforma orientada a integrar información relacionada con la asistencia, los turnos, la nómina y el control de accesos del personal.

Las empresas de seguridad privada tienen una dinámica distinta a la de otras actividades.

Sus trabajadores pueden prestar servicios en diferentes instalaciones, cubrir turnos rotativos y estar sujetos a cambios de horario, faltas e incidencias que deben registrarse para mantener actualizada la información administrativa.

El planteamiento considera que la digitalización de estos procesos debe tomar en cuenta las condiciones particulares de la seguridad privada. La cantidad de trabajadores, la diversidad de horarios y la operación en diferentes puntos hacen que la administración de información sea una parte relevante de la actividad cotidiana.

La plataforma desarrollada por Sainz de la Maza Zúñiga relaciona variables como horarios, faltas y tabuladores salariales para automatizar determinados cálculos vinculados con la administración de la nómina.

De acuerdo con el empresario, uno de los propósitos es reducir algunas tareas manuales que forman parte de estos procesos y facilitar el manejo de información laboral.

“Construimos un motor de cálculo tecnológico que ofrece una eficiencia enorme para la gestión administrativa. Cruza horarios, faltas y tabuladores salariales de forma automática”, explica

Además de las funciones dirigidas a las áreas administrativas, la plataforma contempla herramientas para los trabajadores, como la posibilidad de consultar y descargar sus recibos de nómina y mantener comunicación con sus superiores.

Para o Sainz de la Maza Zúñiga, desarrollar una herramienta específica para el sector permite considerar desde su diseño variables que no necesariamente forman parte de los sistemas administrativos utilizados en otras industrias.

La infraestructura tecnológica es otro de los elementos contemplados en el proyecto. Los servidores estarán alojados en Silicon Valley, California, como parte de la infraestructura prevista para el funcionamiento de la plataforma.

La incorporación de tecnología en estos procesos forma parte de una tendencia de digitalización de la seguridad privada en México. La automatización no se limita a las herramientas relacionadas directamente con la vigilancia, sino que también comienza a involucrar actividades administrativas como el control de asistencia, la organización de turnos y la gestión de nómina.

Esta herramienta se enfoca en esta dimensión administrativa de la industria y busca atender una problemática asociada con la gestión de personal que trabaja bajo distintos esquemas y en diferentes ubicaciones.