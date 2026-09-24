Aumenta inflación a 3.42 % en primera quincena de septiembre: Inegi

Alimentos como jitomate y cebolla entre los que registraron alzas (Cuartoscuro)

Aumenta inflación: Inegi — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este jueves que la inflación general en el país se situó en el 3,42 % interanual en la primera quincena de septiembre, por debajo del 3.74 % registrado en el mismo periodo de 2025.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó un 0.33 % respecto a la quincena anterior, frente al incremento del 0,18 % observado en el mismo periodo del año pasado.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye bienes y servicios de alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió un 0.17 % quincenal y un 3.79 % interanual.

Mientras, el índice no subyacente se elevó un 0,88 % respecto a la quincena anterior y un 2.17 % interanual.

Dentro del componente subyacente, las mercancías avanzaron un 0.13 % en la quincena y un 3.22 % en el año, mientras que los servicios aumentaron un 0.21 % quincenal y un 4.33 % interanual.

En los no subyacentes, los precios de los productos agropecuarios se elevaron un 1.71 % respecto al periodo inmediato anterior y un 0.35 % interanual.

Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron un 0.24 % quincenal y un 3.67 % anual. Por separado, las tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron un 7.75 % interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 bienes y servicios, se elevó un 0.50 % a tasa quincenal y un 3.24 % interanual.

Entre las categorías de consumo con mayores incrementos interanuales estuvieron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.44 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (6.25 %), los servicios educativos (5.85 %), los seguros y servicios financieros (5.65 %) y la salud (4.60 %).

Los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el jitomate (22.79 %), la cebolla (8.61 %), la educación primaria (5.85 %), la secundaria (5.33 %), el gas doméstico LP (1.97 %) y el pollo (1.53 %).

En contraste, bajaron los servicios profesionales (-16.50 %), la papa y otros tubérculos (-6.69 %), el aguacate (-4.02 %) y el tequila (-2.91 %).

Los datos se conocen después de que la inflación cerrara 2025 en el 3.69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4.21 % de 2024, el 4.66 % de 2023 y el 7.82 % de 2022, cuando alcanzó su mayor nivel para un cierre de año en más de dos décadas.

La Crónica de Hoy 2026