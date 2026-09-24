Banxico mantiene tasa de interés en 6.5%; condiciona próximas decisiones a la inflación

El Banco de México condiciona sus movimientos en la tasa de interés al comportamiento de la inflación (Archivo)

Banxico tasa de interés — La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves, por unanimidad, la tasa de interés en 6.5% y adelantó que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las condiciones de la economía. Además, indicó que no reaccionará de forma “mecánica” a los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El banco central señaló que considerará “la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes”, entre ellos el traspaso del tipo de cambio a los precios al consumidor.

La inflación general subió, pero la subyacente siguió bajando

Respecto a la inflación, el Banco de México apuntó que entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre de 2026, la inflación general aumentó de 3.10% a 3.42%, como resultado de un incremento en la inflación no subyacente. En contraste, la inflación subyacente continuó disminuyendo, al pasar de 3.95% a 3.79% en ese mismo periodo.

Asimismo, indicó que las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 se redujeron, mientras que las de mayor plazo permanecieron estables, aunque todavía por encima de la meta del banco central.

Ajustan previsiones para la inflación

Las previsiones para la inflación general se ajustaron a la baja para el tercer trimestre de 2026, debido a niveles observados para la inflación no subyacente menores a los anticipados. En tanto, las estimaciones para la inflación subyacente se modificaron ligeramente al alza para el tercer y cuarto trimestre del año.

Banxico advierte riesgos por política de EU y conflictos geopolíticos

En la misma línea, el banco central refirió que los cambios en la política económica de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones. Según Banxico, estos factores podrían generar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance de riesgos.

Descarta seguir automáticamente los movimientos de la Fed

El Banco de México resaltó además que mantendrá distancia respecto de la política monetaria estadounidense, luego de que la Fed incrementara en 25 puntos base el rango objetivo de su tasa de fondos federales durante septiembre.

Asimismo, argumentó que, debido a que las condiciones macroeconómicas de México son distintas a las de su vecino del norte, “la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales”.

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